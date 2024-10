Ongeluk met motor op A59, verkeer over de vluchtstrook

Het verkeer op de snelweg A58 heeft bij Moergestel al geruime tijd last van een forse vertraging. Dit is het gevolg van een vrachtwagen met pech. Eerder deze woensdagmorgen moest het verkeer bij Waalwijk in de richting van Den Bosch ook rekening houden met een uur extra reistijd. Oorzaak was hier volgens Rijkswaterstaat een ongeluk met een motorrijder.

Op de A58 is een bergingsbedrijf ingezet om hulp te bieden aan de vrachtwagenchauffeur, zo meldt Rijkswaterstaat. De rechterrijstrook was een tijdje afgekruist voor de berging. Tussen de afslag Tilburg-Centrum West en Oirschot stond tegen kwart over negen nog een file van 10 kilometer. De vertraging was toen ruim een half uur. Op de A59 moesten meerdere hulpdiensten worden opgeroepen om het ongeluk met onder meer een motor af te handelen. Rond kwart voor negen stond tussen de afrit Dussen en Nieuwkuijk een file over 10 kilometer, de vertraging was toen 11 minuten. De extra reistijd liep langzaam maar zeker terug. Ook de andere kant op, richting Zonzeel, heeft er een file gestaan. Het verkeer moest over de vluchtstrook langs de plek worden geleid waar het ongeval is gebeurd. Tegen kwart voor negen werd de weg weer vrijgegeven.