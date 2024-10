Ziekenhuis krijgt laag rapportcijfer voor financiën: 'Zegt niets over zorg'

Het Maasziekenhuis in Boxmeer krijgt een 2 als rapportcijfer voor hun financiële situatie. Dat blijkt uit de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen-rapportage van accountant- en advieskantoor BDO. Dit lage cijfer houdt in dat er geen grote financiële buffer is en dat het ziekenhuis niet veel geld heeft om te investeren in bijvoorbeeld het gebouw of digitalisering. "Het rapportcijfer zegt dus niets over de kwaliteit en continuïteit van zorg", benadrukken onderzoeker Vincent Eversdijk van BDO en het Maasziekenhuis.

Het Maasziekenhuis ziet meerdere redenen waarom juist zij slechter scoren dan andere Brabantse ziekenhuizen. "Dat heeft enerzijds te maken met de lage marges in de zorg, waardoor je niet snel opklimt in die lijst. Het heeft ook te maken met het feit dat het Maasziekenhuis gebouwd is in een financieel ongunstige tijd", legt Susanne Derks, woordvoerder van het ziekenhuis uit.

Volgens Eversdijk zien ze vanaf 2018 een dalende lijn in de sector. "Van iedere 100 euro dat een ziekenhuis omzet, houden ze gemiddeld 1.27 euro over. Dat is bijzonder weinig", zegt hij. "Bijna de helft van de ziekenhuizen heeft een rendement van minder dan 1 procent. En dan ontstaat er een investeringsdilemma."

Elk jaar onderzoekt BDO de financiële situatie van de ziekenhuissector. In het jaar 2023 is het Maasziekenhuis met het slechtste rapportcijfer uit de bus gekomen van alle onderzochte Brabantse ziekenhuizen. Eversdijk legt uit dat bij veel ziekenhuizen het rapportcijfer wel is gedaald de afgelopen jaren. "Dat heeft te maken met sterk gestegen onderhouds- en energiekosten."

Volgens Eversdijk en volgens het Maasziekenhuis zullen patiënten niet zo snel merken dat het met het ziekenhuis financieel minder goed gaat. "De patiënten beoordelen onze zorg met een 9. Dat is erg hoog. Daar zijn we blij mee en daar doen we het voor", zegt Derks. "Het Maasziekenhuis is een belangrijke schakel in het totale aanbod van zorg in deze regio en dat zal zo blijven."

Over de toekomst van het Maasziekenhuis is Derks dan ook positief. Ondanks het lage cijfer van BDO staat het Maasziekenhuis niet in de rode cijfers. "We hebben volop vertrouwen in de toekomst. De jaarcijfers van het ziekenhuis lieten afgelopen jaren een positief beeld zien en we sloten af met positieve jaarresultaten. Daarnaast werken we met een meerjarenplan dat brede steun heeft bij alle belangrijke belanghebbenden", zegt ze.

