Automobiliste ramt bijna herdenkingsmonument en rijdt zich vast in bosje

De brandweer heeft woensdagmorgen in Schijf een oudere vrouw uit haar auto moeten bevrijden. Ze was met haar wagen rechtdoor gereden op de T-splitsing van de Nederheidsebaan met de Achtmaalsebaan. Daarna ramde ze een bankje en bijna een herdenkingsmomument voordat de auto tot stilstand kwam tussen een aantal bomen.

De vrouw zat bekneld met haar voet en moest door de brandweer worden bevrijd. Uit voorzorg kwam ook een traumaheli ter plaatse.

De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet bekend. Er waren geen andere verkeersdeelnemers betrokken bij het ongeluk. De auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Met het monument, dat door het ongeluk net niet werd beschadigd, wordt herdacht dat op 17 juni 1944 drie bemanningsleden overleden toen een Canadese bommenwerper bij Schijf neerstortte. Het vliegtuig was onderweg naar Duitsland. De crash was deze zomer tachtig jaar geleden. ZuidWest TV was bij de herdenking.