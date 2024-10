Met 211 nieuwe woningen verdubbelt het dorp en dat wil Ricarde niet

Een verdubbeling van het aantal huizen in Drimmelen en ook nog eens de komst van een hotel. Ricarde van Drimmelen schrok zich een ongeluk toen ze van de bouwplannen hoorde. Haar pittoreske dorpje zou daarmee van 235 woningen naar 446 uitbreiden. En dat is echt veel te veel. Daarom is ze een petitie begonnen.

“Het wordt een heel ander aanzien als je naar ons dorp rijdt”, vervolgt de 71-jarige Ricarde, die inmiddels 22 jaar in het dorpje woont. Voorheen woonde ze in een huis in Delft, maar omdat haar man een grotere tuin wilde, verhuisden ze naar Drimmelen. Daar kwamen zijn ouders vandaan. Ricarde raakte op slag verliefd op het dorpje. “Ik kus de grond onder mijn voeten als ik Drimmelen binnenkom.”

“Mensen zijn boos of verdrietig over de plannen”, vertelt Ricarde van Drimmelen, een van de initiatiefnemers van de petitie. Samen met werkgroep De Rietlanden is ze tegen de plannen van een ondernemer die aan de rand van de Biesbosch 211 buitendijkse woningen en een hotel wil gaan bouwen in Drimmelen.

Met de komst van de ruim tweehonderd nieuwe woningen denkt ze daar inmiddels anders over. Ze is bang dat het ons-kent-ons-gevoel in Drimmelen, dat zo’n 550 inwoners telt, verdwijnt als er ‘een ander soort volk’ komt wonen. “Woningen van negen ton met een aanlegsteiger, waar je een boot van een miljoen kwijt kan. Absurd!” Verder zet ze kanttekeningen bij de komst van een hotel met 80 kamers. “We moeten zuinig zijn met de Biesbosch. Zo’n hoge toren betekent lichtvervuiling voor veel dieren, zoals de zeearend.”

Ook zijn er nu al verkeersproblemen in de oude dorpskern, waar maar één stoplicht staat. Zoals in de fietsstraat Batterij. “Daar mogen nu geen grote vrachtwagens of bussen rijden, want de kopjes schudden in de kast.” Ricarde vreest dat dit erger wordt met de komst van een gloednieuwe woonwijk. Mensen die aan de rand van het dorp wonen ervaren nu al veel verkeersdrukte van booteigenaren, die richting de Nieuwe Jachthaven sjezen. Het is één van de grootste inlandse jachthavens van Europa. Aan de zuidoostzijde ervan moet de nieuwbouwwijk komen.

De woningen worden hemelsbreed twee kilometer van de dorpskern van Drimmelen vandaan gebouwd. “We zijn niet tegen nieuwbouw in het dorp, maar wel tegen verdubbeling van het dorp”, benadrukt Ricarde. “Het worden eigenlijk gewoon twee dorpen naast elkaar.” Haar voorkeur gaat uit naar een kleiner aantal senioren- en starterswoningen, die dichter bij het dorp gebouwd worden. “Ik zie liever een strook op een akker met tiny houses voor jonge starters. Of een knarrenhof voor ouderen die samen één gemeenschap vormen, zoals in Zundert. Al zijn het pipowagens voor starters, maar niet een verdubbeling van het dorp!”