Zoveel inwoners kwamen er dit jaar al bij in Brabant

De Brabantse bevolking is de eerste negen maanden van dit jaar met 15.237 mensen toegenomen. Er stierven meer mensen dan dat er baby's bijkwamen, dus de toename komt door migratie uit het buitenland. In heel het land nam de bevolking toe met meer dan 85.000 mensen, meldt het CBS.

De toename van de Brabantse bevolking (15.795) is eigenlijk nog iets groter, als je de toename in de gemeente Cranendonck meetelt. Maar dat geeft een vertekend beeld, omdat daar een azc staat. Uit de CBS-cijfers blijkt dat de bevolkingstoename in Brabant procentueel het grootst is in Vught en Zundert. Deze twee gemeenten blijken relatief populair om naartoe te verhuizen. Zo verhuisden er 1577 mensen naar Vught en 822 naar Zundert.

Landelijk gezien nam in ruim acht op de tien gemeenten het inwoneraantal toe. Al is de toename in bijvoorbeeld Roosendaal miniem. Daar wonen nu 77.592 mensen, dat zijn er 33 meer dan op 1 januari. In Brabant noteerden alleen Waalre en Geertruidenberg een krimp qua inwoneraantal, in alle overige gemeenten is sprake van een toename.,

De grootste bevolkingsgroei werd in Westerwolde (Groningen) en Cranendonck geteld, maar dit komt door de grote azc's daar (Ter Apel en Budel). Asielzoekers worden in afwachting van een verblijfsvergunning ingeschreven in de gemeente waar hun opvanglocatie staat. Dit cijfer over bevolkingsgroei is dus vertekend.