Man haalt wapens uit autowrak en wordt getaserd, 2 jaar cel geëist

Op 20 juli dit jaar ontstond er flinke paniek nadat een automobilist tegen een boom aan was geknald aan de Nieuwkuijkseweg in Helvoirt. Niet alleen vanwege het ongeluk zelf, maar vooral door de vuurwapens die de politie vond in de auto van de bestuurder en het bizarre gedrag dat hij daar vertoonde.

"Dat is niet zo best nee", zei Richenel F. (39) uit Oudheusden nadat de officier de feiten opsomde waarvoor hij aangeklaagd werd in de rechtbank in Den Bosch woensdagmiddag. De man had twee vuurwapens bij zich, waarvan één geladen, en weigerde meermaals mee te werken aan een bloedonderzoek nadat hij met een huurauto tegen een boom crashte en een enorme ravage aanrichtte.

Waarom had F. twee wapens in zijn auto liggen? Dat was de grote vraag die de rechters hadden woensdagmiddag. Richenel werd eerder die maand benaderd door de politie, die hem middels een brief vertelden dat hij gevaar liep. In het criminele circuit was hij namelijk niet onbekend. Sterker nog, op het moment dat hij werd aangetroffen met de vuurwapens, was hij nog maar een maand in voorlopige vrijstelling uit de gevangenis voor eerdere wapens- en opiumdelicten. Het bericht dat hij mogelijk gevaar liep, zorgde ervoor dat hij maatregelen trof: “Ik schafte camera’s aan en een vriend benaderde mij of ik wapens wilde hebben. Die heb ik toen aangenomen. Dat was een hele domme keuze.” Op de dag van het ongeluk was R. onderweg om de wapens weg te brengen, zegt hij.

Reclassering

De rechter keek met verbazing naar de eerdere rapporten van de reclassering. Die waren positief. Richenel werkte mee aan alle trajecten en kreeg een positief advies voor voorlopige vrijlating. “Je gaf ook aan afstand te nemen van criminaliteit en nog geen dertig dagen later word je opgepakt met wapens. Hoe kan dat?”, vroeg zij zich af.

De verdachte zuchtte en zei: “Ik had die wapens nooit moeten aanschaffen. Maar dit is echt de laatste keer dat ik hier kom. Er zijn nog een paar puntjes waar ik aan moet werken, zoals mijn alcoholprobleem.” Dat alcoholprobleem speelde op de dag van het ongeluk ook een rol. Meerdere agenten ter plaatse roken een sterke alcohollucht om de man heen hangen.

Bijdehand

Of hij nu bewust niet meewerkte aan de blaas-en bloedtesten, daarover verschilden de officier van justitie en de advocaat van de verdachte sterk van mening. “Meneer wist dondersgoed wat er aan de hand was. Zelfs in het ziekenhuis deed hij ontzettend bijdehand: “Kom later maar terug”, zei hij toen de politie daar opnieuw om een bloedtest vroeg, aldus een felle officier van justitie. Maar volgens advocaat Woodrow lag dat heel anders: “Mijn cliënt heeft een enorme knal gemaakt. Uit de MRI-scan bleek dat hij een hersenbloeding had. Hij was verward door de klap, vandaar zijn vreemde gedrag.”

De eis van de officier was duidelijk. Twee jaar gevangenisstraf en een jaar zonder rijbewijs. “Waarom ga je in godsnaam rijden met wapens in je auto? De houding die meneer vandaag heeft, alsof hij geen ervaring met wapens heeft: ach, hou toch op. Je vertelt niet hoe je in de wedstrijd zit. Als meneer zijn leven op orde wil brengen, had hij dat eerder moeten doen. Die kans heb je gehad.”