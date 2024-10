Amateurs sturen NAC met schaamrood op kaken naar huis na bekerduel

NAC Breda ligt al na de eerste ronde uit de TOTO KNVB Beker. De Bredanaars verloren woensdagavond verrassend van de amateurs van BVV Barendrecht: 2-1. De winnende goal viel in de 94ste minuut.

Vorig seizoen lag NAC Breda er ook al in de eerste ronde uit, toen tegen de amateurs van Quick Boys. Het verschil met toen is dat NAC inmiddels een Eredivisionist is en de zevende plaats bezet.

De thuisploeg, de nummer zes van de Tweede Divisie, startte uitstekend aan de bekerwedstrijd. Na 8 minuten was het al raak door Wouter Vermeer. Tot aan het rustsignaal werd er niet meer gescoord, al waren er kansen aan beide kanten. Bij de gasten was het Max Balard met de grootste mogelijkheid.

Kansen NAC

In de tweede helft volgde snel de gelijkmaker van NAC Breda. Het was Lars Mol die de 1-1 binnenwerkte. De ploeg van trainer Carl Hoefkens ging vervolgens vol voor de winst. Elías Már Ómarsson was halverwege tweede helft dichtbij de voorsprong, maar de spits kreeg de bal niet voorbij de doelman. Ook Leo Sauer liet een grote kans op de 1-2 liggen.

Hectische slotfase

In de slotfase gebeurde er van alles in Barendrecht. Eerst was het namens de plaatselijke BVV Joshua Kassels met een afstandsschot op de lat. Een minuut later moest NAC-doelman Daniel Bjelica ingrijpen bij een vrije trap. Daarna was het NAC met een aantal kansen, waaronder de kopbal van Raul Paula op de lat.

Bekerblamage

Net op het moment dat het bijna tijd was voor de verlenging, sloeg de thuisploeg toe via Brent Vugts: 2-1. Net als vorig jaar een bekerblamage dus, waardoor NAC Breda zich volledig kan focussen op de competitie.