Bekertoernooi: Willem II ontsnapt aan stunt, prachtige goal amateurdoelman

Willem II kende een zeer moeizame avond in de TOTO KNVB Beker. Tegen SC Genemuiden, de nummer zestien van de Derde Divisie A, scoorde de Tilburgse ploeg pas in de 96ste minuut de 2-2. In de verlenging trok de Eredivisionist vervolgens de winst naar zich toe: 2-3.

Willem II overleefde in de beginfase van de wedstrijd meerdere gevaarlijke aanvallen van de amateurs. Na twintig minuten volgde de beloning voor het aanvallende spel. Arend van de Wetering zorgde voor de verrassende 1-0. Vier minuten later verdubbelde de thuisploeg de stand door een vrije trap direct in te schieten.

Aansluitingstreffer

In het laatste kwartier van de eerste helft was er dreiging van de bezoekers, maar in de 2-0 stand kwam geen verandering. Na rust bracht trainer Peter Maes frisse krachten in het veld in de hoop voor een ommekeer te zorgen. Het leverde in ieder geval veel balbezit op, zonder grote kansen te creëren. Na 67 minuten viel pas de aansluitingstreffer. Emilio Kehrer kreeg een duwtje in het zestienmetergebied en Kyan Vaesen knalde vervolgens de penalty binnen.

Dreiging

Vaesen kreeg een kwartier voor tijd een enorme kans op de gelijkmaker, maar zijn rebound na een schot van Ringo Meerveld ging ruim over. In de slotfase was het Willem II dat veel risico nam en daardoor ontstond ruimte achterin. SC Genemuiden was een aantal maal dreigend, maar de 2-1 bleef lang op het scorebord staan. Tot aan de 96ste minuut toen centrale verdediger Raffael Behounek raak kopte. Een enorme bekerstunt werd op die manier op het nippertje voorkomen.

Er wachtte nog wel een verlenging en daarin was Willem II beter en fitter. Een doelpunt van Vaesen in de 95ste minuut bleek uiteindelijk voldoende om in het bekertoernooi te blijven.

Andere uitslagen

Eerder op de avond verloor NAC verrassend met 2-1 van de amateurs van BVV Barendrecht. FC Den Bosch ging met 2-1 onderuit bij MVV. De twee Brabantse amateurclubs zijn ook klaar. Blauw Geel'38 uit Veghel verloor na verlenging met 3-1 bij AFC, OJC Rosmalen was niet opgewassen tegen Eemdijk. Het werd 2-1, waarbij de Rosmalense goal vlak voor tijd werd gemaakt door doelman Ralph Vos uit Geffen. RKC Waalwijk is wel een ronde verder. Tegen Vitesse maakte de ploeg van trainer Henk Fraser geen fout: 3-1.

LEES OOK: Amateurs sturen NAC met schaamrood op kaken naar huis na bekerduel.