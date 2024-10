Stroomstoring zeker tot middaguur, bedrijven nog altijd zonder stroom

Door een grote stroomstoring in Zundert zitten donderdag negen bedrijven, grootverbruikers in de regio, zonder stroom, dat meldt netbeheerder Enexis. In eerste instantie zou de storing om 09.00 weer verholpen zijn. Dat is uitgesteld naar 12.00 uur.

De netbeheerder houdt nog een slag om de arm want het wordt pas duidelijk of alles werkt zodra klanten weer worden voorzien van stroom. Het gaat om zakelijke klanten van Enexis in Zundert, Klein Zundert, Achtmaal, Rijsbergen, Schijf en Wernhout. Aan het begin van de donderdagavond kwamen zo'n zevenduizend klanten zonder stroom te zitten. Bijna vijfduizend daarvan hadden rond half elf weer stroom. Voor de overige adressen heeft Enexis zeventien noodaggregaten ingezet. Voor negen bedrijven in de regio bleek dat niet mogelijk. "Dat komt omdat hun aansluiting te groot is om aan te sluiten op een noodaggregaat", meldt een woordvoerder van Enexis. Monteurs werkten de hele nacht door om de boel weer aan de gang te krijgen. De stroomstoring ontstond in eerste instantie door een storing in één kabel. Daardoor raakte drie andere kabels overbelast. Eén van de te repareren kabels ligt onder de N640 ter hoogte van Etten-Leur. Het openbreken kost extra tijd. Klanten van Enexis die langer dan vier uur geen stroom hebben gehad, krijgen een vergoeding, valt te lezen op de site van de netbeheerder.