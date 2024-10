Efteling uur eerder open door drukte: wachtrij van 4 uur voor Danse Macabre

Nog geen halfuur nadat de Efteling haar deuren opende, stond er al een wachtrij van zeker vier uur voor Danse Macabre. Het is donderdag de eerste dag dat bezoekers in deze gloednieuwe attractie kunnen. De Efteling opende zelfs een uur eerder, omdat honderden enthousiaste bezoekers 's ochtends al voor de poort stonden te wachten.

Toen de poorten werden geopend, renden de bezoekers naar binnen. Ze gingen recht op hun doel af. Iets na negen uur bedroeg de wachttijd voor Danse Macabre al drie uur. Niet veel later liep die wachttijd op naar vier uur. De rij loopt tot aan attractie Aquanura, bijna een kilometer verderop. En dat terwijl het bij de andere attracties nog nagenoeg leeg bleef.

"We hadden vandaag wel drukte verwacht, maar dit overtreft onze verwachtingen", zegt woordvoerder Steven van Gils. "We hebben extra medewerkers die langs de rij staan. De doorstroming is goed en de sfeer is gemoedelijk. Iedereen is vrolijk."