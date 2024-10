Keeper Ralph scoort beauty in bekerduel: 'Ik besloot gewoon te schieten'

Nee, een spits met een neusje voor de goal is hij niet. Ralph Vos is keeper, maar kan wel een aardig balletje trappen. De 28-jarige doelman van OJC Rosmalen scoorde woensdagavond op prachtige wijze in het duel voor de TOTO KNVB Beker met VV Eemdijk. “Hij zat er best lekker in.”

De Rosmalenaren kenden op bezoek in de gemeente Bunschoten een moeizame avond. Pas in de extra tijd werd het even spannend, toen doelman Vos de 2-1 maakte. Hij beschrijft het moment: “We kregen een vrije trap en ik ging mee naar voren. Toen ik zag dat ik het duel met mijn tegenstander niet kon winnen, probeerde ik positie te kiezen waar de bal ongeveer zou komen. Ik gleed echter uit, dus ik lag al op de grond. De bal kwam vervolgens wel bij mij, dus ik besloot maar om gewoon te schieten. Hij vloog er mooi in, ja.”

De goal van de in Berghem woonachtige keeper ging daarna viral. “Toen de wedstrijd klaar was, had ik wel verwacht dat het doelpunt her en der op internet zou verschijnen. Een keeper die scoort is toch best bijzonder en hij zat er ook best wel lekker in. Als je dat in de competitie doet, moet je blij zijn als er iemand heeft gefilmd. Maar nu was het in het schakelprogramma van ESPN en hebben veel mensen de goal gezien.”

Zijn telefoon stond roodgloeiend. “Ik heb heel veel berichten gehad. Na de wedstrijd kon ik moeilijk in slaap komen, maar dat heb ik vaker na late wedstrijden. Vandaag hoef ik niet te werken en heb ik papadag, ik pak wel een extra bakje koffie.” Trainer Willem Leushuis hoeft Ralph niet te vragen als spits, want hij blijft lekker onder de lat staan. “Ik heb ooit een keer in de jeugd gescoord, maar verder nooit meer. Op de trainingen schieten we wel met keepers onderling, maar daar blijft het bij.” LEES OOK: Bekertoernooi: Willem II ontsnapt aan stunt, prachtige goal amateurdoelman. Extra bijzonder is dat Ralph eigenlijk al een seizoen was gestopt als keeper. De voormalig doelman van RKC Waalwijk, FC Den Bosch en TOP Oss speelde daarna bij diverse amateurclubs, maar na UDI’19 besloot hij in 2023 zijn keepershandschoenen op te bergen.

"Het begon toch weer te kriebelen."