Enige seksshop verdwijnt uit Baarle-Nassau: 'Zelfs buren vinden het sneu'

Seksspeeltjes, lingerie en zelfs dvd’s. Ze vinden nog steeds gretig aftrek bij Erotic Life Shop in Baarle-Nassau. Maar na ruim dertig jaar houdt de enige overgebleven seksshop in de grensplaats het binnenkort voor gezien. “De zaak draaide goed, maar is door een huurverhoging van 25 procent niet rendabel meer”, aldus filiaalleider Eric.

Op een doordeweekse dag is het nog steeds een komen en gaan van vooral mannelijke klanten die zich na betaling naar één van de privékamertjes achterin de winkel spoeden. “Ze krijgen een film mee en wat ze verder achter het gordijn doen blijft privé. Ik heb daar natuurlijk wel een idee over. Sommigen staan na tien minuten weer buiten. Anderen blijven uren weg”, zegt Eric op zijn vaste kruk achter de toonbank.

"We voorzien in een behoefte, denk bijvoorbeeld aan mannen die gay of biseksueel zijn."

De filiaalleider vindt het jammer voor de klanten dat de zaak dichtgaat. “We voorzien in een behoefte, denk bijvoorbeeld aan mannen die gay of biseksueel zijn en daarvoor niet uit durven te komen. Sommigen die hier discreet met het openbaar vervoer naartoe kwamen, zijn zelfs een beetje in paniek. Ons dichtstbijzijnde filiaal is in Tilburg en dat is ruim een half uur verder rijden. Maar het is niet anders, zelfs onze buren vinden het sneu.”

"Bij ons is het gewoon rauwe seks."

Rond Baarle-Nassau zaten vroeger meerdere privéclubs en seksshops die door de jaren heen allemaal zijn verdwenen. Grensplaatsen waren vroeger populair voor deze branche omdat er in België strengere regels golden. Eric: “Wij zijn natuurlijk nooit een luxe parenclub geweest. Bij ons is het gewoon rauwe seks. Voor een koppel is een kamer gratis. Anderen betalen 12 euro.” Ondanks het overweldigende online aanbod gaan volgens Eric ook in de winkel de attributen nog steeds als zoete broodjes over de toonbank. “Je ziet vaak dat mensen internet gebruiken als een catalogus. Ze komen dan vervolgens hier naar toe om het in echt te bekijken en te kopen.”

"Ook sexy lingerie voor mannen wint aan populariteit.”

Hij vervolgt: “Het meest populair zijn de luchtdrukvibrators, zoals de satisfyer. Maar ook mannenspeeltjes zijn in opkomst. Vroeger was het heel normaal dat een vrouw een dildo kocht terwijl het voor een man als pervers werd beschouwd. Dat is nu aan het veranderen. Ook sexy lingerie voor mannen wint aan populariteit.”

De seksspeeltjes in de winkel in Baarle-Nassau

Hoewel het een commercieel succes is, vindt Eric persoonlijk de satisfyer ‘waardeloos’. “Dat ding maakt te veel herrie. Wanneer je een speeltje gebruikt, mag alleen de gebruiker geluid maken en niet de vibrator”, lacht Eric.

"Vaak zijn ze braaf getrouwd en weten hun partners van niks.”

Door de jaren heen heeft hij alle seksuele voorkeuren en uitspattingen voorbij zien komen. “Rare vragen bestaan niet voor mij, want ik kijk nergens meer van op. Zo zijn er mannen die hier keurig in pak binnenkomen en zich in het kamertje omkleden als vrouw. Ze laten zich dan door anderen nemen als prostituee om even later de winkel weer als ‘meneertje’ te verlaten. Vaak zijn ze braaf getrouwd en weten hun partners van niks.” Eric maakte het één keer mee dat een vrouw de zaak binnenstormde met de vraag of haar man binnen was. "Ik weet in zo'n geval natuurlijk van niks", lacht Eric die zich ook die ene keer herinnert dat hij met zijn mond vol tanden tanden stond. “Dat was toen een dame vroeg of ik ook een hond had en niet om te kunnen aaien. Dat ging mij echt te ver.”

"Ik ga met pensioen, maar ik ga mijn werk en de klanten zeker missen."

Op 30 november sluit de vestiging van Erotic Life Shop in Baarle-Nassau voorgoed haar deuren. De filialen in Sluis en Hulst en Tilburg blijven gewoon open. "Ik ga met pensioen, maar ik ga mijn werk en de klanten zeker missen", aldus Eric.