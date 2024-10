Klusjesman vrijgesproken van misbruiken vrouw: 'Zij wilde dit zelf ook'

Wouter van R. (75) uit Bergen op Zoom is vrijgesproken van het jarenlang seksueel misbruik van een verstandelijk beperkte vrouw. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag geoordeeld. Twee weken geleden werd nog twee jaar cel tegen de man geëist.

Wouter en Linda* hadden jarenlang seks met elkaar. Dat stond niet ter discussie in de rechtbank. De vraag tijdens de zitting was of Linda wel tegen Wouter was opgewassen en of ze voldoende haar wil kenbaar kon maken.

Wouter deed vaak klusjes voor haar en van het een kwam het ander. Rond de eeuwwisseling begon hun affaire, maar die eindigde abrupt in 2020. Er werd aangifte gedaan tegen Wouter door de zus van Linda. Volgens haar had Linda de seks met Wouter nooit gewild.

Wouter van R. had een heel andere mening. “De seks met Linda was altijd in goede harmonie”, hield hij de rechters voor. “Er was geen sprake van dwang of wat dan ook.”

Andere man

Tussen 2001 en 2010 verloren ze elkaar een tijdje uit het oog, maar vanaf 2010 zagen ze elkaar weer regelmatig. Wouter ging weer klusjes doen voor Linda die inmiddels samenwoonde met een andere man. Maar al snel kwam er weer seks om de hoek kijken.

Volgens Wouter had het stel problemen op seksgebied. De man van Linda was impotent en hij hielp het stel bij de seks, zo legde hij uit. Er ontstond een driehoeksrelatie en Wouter werd gebeld als zij zin hadden in seks, zo verklaarde hij: “Maar haar man was er altijd bij.”

Volgens een rapport heeft Linda een IQ van 64 en heeft ze het denkniveau van een 7- tot 12-jarig kind. En daarom zou ze ‘wilsonbekwaam’ zijn. Ze kon geen weerstand bieden en niet bepalen wat zij zelf voelt. Ze is geneigd te doen wat de ander wil en dat weegt zwaarder dan haar eigen belang, zo staat in het rapport.

Durfde geen 'nee' te zeggen

Linda liet in haar spreekrecht weten dat ze honderden keren geen 'nee' durfde te zeggen tegen Wouter. Altijd na de klusjes 'moest ze weer'. Ze vertelde hoe eenzaam ze zich voelde en hoe ze steeds meer in haar schulp kroop. Ze was angstig en als Wouter een keer niet kwam, was ze opgelucht, zo vertelde ze via haar advocaat. “Ik ben blij dat jij niet meer in mijn leven bent”, zo was te horen. “Jouw behoeften waren altijd belangrijker.”

Maar, de rechtbank gaat mee met het verhaal van Wouter en vindt dat Linda bekwaam genoeg was om zelf over seks met Wouter te beslissen. Zo heeft Linda volgens stukken van het RIAGG (een voormalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg) wel lichamelijke en psychische beperkingen, maar is het vakje 'verstandelijke beperkingen' niet aangekruist door de instelling.

Tevens blijkt uit die stukken dat Linda in 1991 haar mavodiploma heeft behaald, wat getuigt van een gemiddeld opleidingsniveau. Ze staat ook niet onder curatele en er is geen bewindvoerder of een mentor betrokken. Ook is zij niet wilsonbekwaam verklaard.

Sterker nog, schrijft de rechtbank, zij was in staat geacht om een huwelijk aan te gaan met haar huidige echtgenoot en die heeft verklaard dat Linda nooit heeft laten blijken dat zij de seksuele handelingen niet wilde verrichten. Integendeel, Linda en hij namen zelf het initiatief voor de seksuele contacten door Wouter op te bellen en te vragen langs te komen.

*Linda is een gefingeerde naam