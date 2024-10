Monumentale boom gekapt , gemeente vergeet het te zeggen

Een monumentale boom, die voor het station in Vught stond, is tot grote schrik van omwonenden door de gemeente geveld. De boom was ziek. Inwoners van Vught zijn verbijsterd over de kap, omdat het een van de monumentale bomen bij het station is die juist behouden zou blijven, ook na het verplaatsen van het stationsgebouw. De plannen voor het nieuwe spoor waren zo gemaakt dat de boom kon worden gespaard.

Dikke stukken stam liggen omgehakt voor het oude stationsgebouw van Vught. Een bomenrooier, die de laatste stukken komt ophalen, zag dat de boom aan de bovenkant voor driekwart dood was. Boosdoener is de korsthoutskoolzwam, een schimmel die zachtrot veroorzaakt waardoor de boom dood gaat, kan breken of omwaaien. Veel te gevaarlijk, vindt de gemeente. Onrust

Het informatiecentrum voor de nieuwe plannen met het spoor heeft heel wat mails en bezoeken gehad van bezorgde Vughtenaren die zijn geschrokken van de plotselinge kap. Het lijkt erop dat niemand wist dat het zou gebeuren, ook de mensen van het informatiecentrum niet. Het zorgt volgens hen voor veel onrust. Kachelhout

Voorbijgangers vinden het jammer dat de boom weg is, maar begrijpen het ook wel. “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”, zegt iemand. “Mensen gaan dood, bomen ook.” Een andere buurtbewoner, die al 33 jaar tegen de boom aankijkt, wist dat de boom op zijn laatste takken liep. “Ze zag er niet zo best meer uit. Doodzonde. Zo eentje zien we nooit meer terug komen. Maar het is een hoop kachelhout”, voegt hij er lachend aan toe.

De monumentale boom wordt in mootjes gehakt. Foto: Jan Peels