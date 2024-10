Apk-bedrijf gesloten wegens sjoemelen, eigenaar snapt er niks van

Het bedrijf Verschuren APK en Bandenservice BV uit Beek en Donk is op 18 oktober voor onbepaalde tijd gesloten door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Ook zijn alle zeven keurmeesters van het bedrijf voor een jaar geschorst. Volgens het RDW klopte er zoveel niet bij het bedrijf dat sluiting de enige optie was.

Een medewerker van de RDW mocht, samen met een jurist, uitleggen waarom het bedrijf van de ene op de andere dag op slot werd gedraaid. Volgens de dienst is de hoeveelheid auto’s die bij Verschuren wordt gekeurd zo groot dat het onmogelijk is dat die allemaal zijn nagekeken. Ook zouden er, volgens de RDW, auto’s zijn gekeurd die tot honderden kilometers verderop te naam zijn gesteld. Daarnaast zou Verschuren de administratie van de keuring niet goed doen en zouden keurmeesters niet de hele procedure zelf doen, zoals voorgeschreven.

Bij Verschuren zijn ze met stomheid geslagen. Vader en zoon Verschuren hebben alle afspraken moeten afbellen en zitten ineens zonder werk. En dat is funest voor hun grote keuringsbedrijf. Want na nauwelijks twee weken is de schade al opgelopen tot grofweg 60.000 euro. En dus spanden ze zo snel mogelijk een zaak aan bij de rechtbank in Den Bosch. Donderdagochtend boog de voorzieningenrechter zich over de kwestie.

De consequentie is duidelijk: als het bedrijf niet snel weer mag keuren, gaat het failliet, vertelde vader Verschuren. Het bedrijf telt dertien medewerkers, onder wie vijf keurmeesters. En ook vader en zoon zijn keurmeester. Verschuren keurt zo’n 130 auto’s per dag en bestaat al zo’n veertig jaar.

Een voor een veegden de eigenaren van het keuringsbedrijf de beschuldigingen van de RDW van tafel. Volgens hen is hun bedrijf zo efficiënt ingericht dat de keurmeesters snel kunnen keuren. Medewerksters op kantoor leggen het papier vast klaar, waardoor de keurmeester alle tijd kan besteden aan de keuring zelf. Volgens de RDW handelt het kantoor ook de afmelding van een auto weer af en dat mag niet. Maar dat klopt niet volgens Verschuren.

'Papieren' argumenten

Dat auto’s vanuit andere delen van het land nooit gezien zijn door keurmeesters van het bedrijf, klopt ook niet. Er zijn genoeg mensen die elders in het land een keuring laten uitvoeren, omdat ze daar bijvoorbeeld werken.

Beide partijen vonden elkaar totaal niet tijdens de zitting. Aan de ene kant voerde de RDW allemaal ‘papieren’ argumenten aan en aan de andere kant gaf Verschuren veel praktijkvoorbeelden. En het verschil was groot. Volgens vader en zoon zijn er geen unieke pincodes van keurmeesters door anderen gebruikt en werd er niet gesjoemeld met het ondertekenen van keuringsrapporten. Bovendien is hun bedrijf in januari nog compleet doorgelicht en toen was alles in orde.

De controleur van de RDW die zei verschillende zaken met eigen ogen te hebben gezien, hield zijn rapportages voor zichzelf en ging niet in gesprek met het bedrijf. En zo kon Verschuren ook geen eventuele verbeteringen doorvoeren, zo was de klacht van Verschuren.

Vreemde discussie

Een vreemde discussie ging over dat een controleur van de RDW heeft verklaard dat er tijdens zijn gesprek met een keurmeester een afmelding van een auto met diens handtekening binnenkwam. Voor het RDW hét bewijs dat anderen ongeoorloofd een deel van het keuringswerk doen. Maar volgens Verschuren was de keurmeester even naar kantoor gelopen ondertussen om de afmelding te doen.

En zo ging het welles-nietes-spelletje nog een tijdlang door. De partijen kwamen niet tot elkaar. De rechtszaak ging op geen enkel moment over de kwaliteit van de keuringen zelf, maar puur en alleen over de administratieve afhandeling. Geen klant heeft er last van gehad, zo bleek tijdens de zitting. Maar Verschuren des te meer.

Het keuringspersoneel mag nu niet werken en zit noodgedwongen thuis. De kosten lopen ondertussen op. De medewerkers die banden verkopen, hebben nog wel wat werk. Maar het bedrijf is voor het grootste deel afhankelijk van apk-keuringen, tot zo’n 30.000 per jaar.

Geen oplossing

Tijdens de zitting kwam er geen oplossing. De jurist van de RDW beloofde om nog eens in gesprek te gaan met de verantwoordelijken binnen de rijksdienst. Hij wil best bekijken of de zware sanctie wat minder kan, maar beloven kon hij niks.

En als er dan geen oplossing komt, dan doet de rechter binnen twee weken uitspraak of de sluiting van het bedrijf en de schorsing van de medewerkers wel gegrond is.