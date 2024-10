Dief denkt slag te slaan, maar verkoopt gejatte fiets aan politieagent

Een fietsendief die woensdagavond een paar tientjes rijker hoopte te worden, heeft in plaats daarvan de nacht doorgebracht in de cel. De man probeerde via Marktplaats een fiets te verkopen die hij eerder die dag bij een school had weggehaald. Hij had alleen niet door dat de politie in het complot zat en hem buiten stond op te wachten.

Een moeder uit Den Bosch belde woensdag de politie, nadat ze de fiets van haar dochter tegenkwam op Marktplaats. Die was overdag op het schoolplein gestolen en toen de vrouw de advertentiesite afstruinde, herkende ze de fiets meteen. In opdracht van de politie maakte de vrouw een afspraak met de verkoper. Die ging nietsvermoedend akkoord met de afspraak en diezelfde avond zou de koop nog gesloten worden. Buiten opgewacht

Wat de man niet wist is dat het telefoonnummer dat hij in de advertentie had gezet, óók bij de politie bekend was. Bovendien bleek dat de man al vaker strafbare feiten heeft gepleegd. De politie stuurde een medewerker mee om de fiets te bekijken. Ondertussen stonden agenten om de hoek te wachten, tot de man op heterdaad betrapt was. Terwijl de man zijn geldflappen al kon ruiken, verrasten de agenten de man en hielden ze hem aan.



Hij kreeg een taxiritje naar het cellencomplex in Den Bosch en wacht nu zijn straf af.