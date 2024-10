Apothekersassistenten leggen werk stil: 'Alles stijgt, behalve onze lonen'

Een uniek moment in de Nederlandse geschiedenis, want voor het eerst gingen apothekersassistenten in staking. Donderdag kwamen ruim duizend apothekersassistenten uit Zeeland, Brabant en Limburg bijeen in het Regenboogpark in Tilburg. Ze eisen een hogere loonsverhoging dan de door de werkgevers geboden 2 procent. De assistenten willen 6 procent. “Alles stijgt, behalve onze lonen.”

“Gezien de verantwoordelijkheid die wij hebben, hoort daar een beter salaris bij”, zegt Brenda Jurgens. Ze is een assistente in opleiding die uit Limburg is gekomen om te staken.

De sfeer is gemoedelijk bij het protest. Het overgrote deel van de stakers is vrouw. Er wordt muziek gedraaid en er zijn borden met leuzen als: 'Waar zijn de (pro)centen voor de apothekersassistenten?', 'Staat onze loonsverhoging ook in de nazending?' en 'Geen assistent voor 2%'.

“Het gaat om een beter loon, toekomst en arbeidsvoorwaarden”, zegt Ramona van den Berg uit Veghel. Want zijn die dan echt zo slecht? “Ja”, reageert ze resoluut. ”Een starter krijgt maar honderd euro bruto meer dan het minimumloon. Terwijl wij verantwoordelijk werk hebben. Als wij een fout maken, ligt iemand tussen de zes plankjes. Dat moet gewoon beter betaald worden.”

Ook is de werkdruk enorm toegenomen, zegt ze. Zo is er veel meer uitzoekwerk nodig, omdat niet alle medicijnen beschikbaar zijn. “Het zorgt voor agressiviteit aan de balie. Vroeger hadden ze altijd merk A, maar ze krijgen nu merk B. De mensen willen toch merk A, maar dan krijgen wij ons geld niet”, legt ze uit.

Cruciaal beroep

“Ik kom hier om te staken. De eerste keer en ik hoop ook de laatste keer”, zegt Evana Ketelaars uit Eindhoven. “Ons beroep is cruciaal en er is extreem veel onbegrip. Als je iemand op straat vraagt wat een apothekersassistente doet is het: oh, die plakt etiketten op een doosje en dat duurt allemaal heel lang. Maar als twee verschillende artsen iets voorschrijven voor een patiënt, moeten wij uitzoeken of de combinatie van die medicijnen wel kan.”

Evana wil niet alleen een hoger salaris omdat ze zelf meer te besteden wil, maar ook vanwege de toekomst van het vak. “De lonen moeten ook omhoog, omdat niemand het nog wil doen. Iedereen die nu dit studeert en het salaris ziet, denkt: ik studeer nog even door. Prima voor die persoon, maar wie gaat er dan nog in de apotheek staan? Ik wil zelf later ook medicijnen en mijn oma ook.”

Sneu

Johan Kempen is een van de weinige aanwezige mannen. Hij is ondersteunend medewerker in een apotheek in Boxtel en komt om de assistenten een hart onder de riem te steken. “Het is wel sneu eigenlijk. Ze moeten een opleiding doen en verdienen net zoveel als mensen die geen opleiding hebben gevolgd en dat is al jaren zo.”

Het opmerkelijke van de staking is dat de werkgevers het met de stakers eens zijn, alleen kunnen ze niet meer geven dan de 2 procent. Ze geven aan dat het de verzekeraars zijn die steeds verder beknibbelen op de kosten voor de apotheek en zij daarom het geld niet hebben om de lonen verder te laten stijgen.

De staking in het park krijgt dan ook een vervolg: de menigte loopt naar het hoofdkantoor van verzekeraar CZ. Ralph Smeets van de FNV is in zijn nopjes met de opkomst. “Er zijn tussen de 1000 en 1500 mensen gekomen. Dit is uniek, echt de eerste keer in de geschiedenis dat ze zijn gaan staken." En terecht, vindt de vakbondsman. "Verzekeraars zoals CZ, die moeten het geld beschikbaar stellen en daar wringt de schoen. Als je een starter bent, krijg je net iets boven het minimumloon. Een vakkenvuller in een winkel krijgt soms evenveel of meer."

De tocht van de stakers naar het hoofdkantoor van CZ bleek op de verzekeraar geen indruk te maken. CZ hield de deuren dicht. Er kwam ook niemand naar buiten om ze te woord te staan.