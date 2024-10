Ruud Van Nistelrooij wil hoe dan ook verder bij Manchester United

Ruud van Nistelrooij heeft geen moeite om een stap terug te doen als er een nieuwe coach wordt aangesteld voor Manchester United. Dat zei hij tijdens een persconferentie donderdagavond. "Het zal slechts een korte periode zijn dat ik interim ben. Dat is duidelijk gecommuniceerd, maar ook als assistent wil ik de club verder blijven helpen", zei hij.

Woensdag zat Van Nistelrooij voor het eerst als hoofdverantwoordelijke op de bank, nadat zijn club Leicester versloeg met 5-2. "Het was moeilijk. Erik moest vertrekken. Ik was teleurgesteld en had gemengde gevoelens. Maar daarna moet de knop om en denk je alleen maar aan winnen. Er zitten hier 75.000 mensen die iets te vieren willen hebben, terwijl er miljoenen thuis zitten te kijken."

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de Portugees Rúben Amorim de nieuwe coach en kan hij over twee weken beginnen in Manchester. Van Nistelrooij blijft graag als assistent.

"Ik ben hier aangesteld als assistent voor twee jaar. Als er een nieuwe manager wordt aangesteld zal er gepraat worden. Ik kan alleen vanuit mijn standpunt zeggen dat ik graag blijf om de club verder te helpen. Dat is mijn doel. De club bevindt zich in een moeilijke situatie, maar er zijn genoeg uitdagingen. Daarom ben ik hier."

Van Nistelrooij zag Ten Hag maandag nog en had voor het duel met Leicester nog contact met hem. "Het is logisch dat hij zeer teleurgesteld en geraakt was. Hij wilde deze club vooruit helpen. Maar hij is ook trots op de twee trofeeën die hij heeft gewonnen."

