Van Nistelrooij is 'dankbaar en bedroefd' nu hij Ten Hag opvolgt

Ruud van Nistelrooij houdt gemengde gevoelens over aan zijn aanstelling als interim-hoofdtrainer bij Manchester United. "Ik ben dankbaar en bedroefd", zegt hij erover. Van Nistelrooij was dit seizoen assistent van de begin deze week ontslagen Erik ten Hag.

"Ik weet dat iedereen het zich kan voorstellen dat ik een enorme hoeveelheid gemengde emoties heb. Ten Hag heeft mij in de zomer teruggebracht naar Manchester United. Hoewel ik hier nog maar een paar maanden deel uitmaak van de technische staf, zal ik hem altijd dankbaar zijn dat hij mij deze kans heeft gegeven. En ik ben bedroefd hem te zien vertrekken.”

Deze woensdagavond zit Van Nistelrooij voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank bij Manchester United, tijdens de bekerwedstrijd tegen Leicester City. In de aanloop naar dat cupduel vertelt de voormalig speler en trainer van PSV over zijn ervaringen met Ten Hag.

"Zelfs op interim-basis is het een grote eer om leiding te mogen geven aan de club waar ik van houd, hoelang mij dat ook wordt gevraagd. Ik kan beloven dat ik alles zal blijven geven, in welke hoedanigheid dan ook, om te proberen ons fortuin te keren," zo verklaart de oud-international op de site van Manchester United.

Van Nistelrooij, jarenlang succesvol als spits bij de Mancunians, hoopt in deze roerige tijd op de steun van de fans. "Dit is het moment voor iedereen bij de club om samen te werken, alles te geven en dit seizoen om te draaien nu we nog tijd hebben. Uit mijn ervaringen als speler en als coach hier kan ik met zekerheid zeggen dat wanneer spelers, staf en supporters de handen ineenslaan, Manchester United niet meer te stoppen is.”

Van Nistelrooij, die zelf vorig jaar mei ontslag nam als trainer van PSV, hoopt dat hij het tij kan doen keren. "We hebben dit seizoen af en toe het potentieel van de ploeg gezien, maar duidelijk niet vaak genoeg. De eerste stap is het herstellen van de winnende gewoonte, te beginnen op Old Trafford, om een stap dichter bij Wembley te komen."

Overigens doen al geruchten de ronde in Engeland dat ‘Van the Man’ zal moeten vertrekken wanneer, naar verwachting, Ruben Amorim wordt aangesteld als nieuwe trainer. Amorim is nu succesvol bezig bij de Portugese kampioen Sporting CP.

