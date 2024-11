Hulphond van Esther 9 keer aangevallen: 'Ik voel me minder veilig'

Steeds vaker hebben assistentiehonden, zoals een hulp- of blindengeleidehond, te maken met knallen door vuurwerk of worden ze aangevallen door loslopende honden. Hulphond Ivey bijvoorbeeld is te angstig om haar baasje nog te kunnen helpen door vuurwerk dat bij de voordeur werd afgestoken. Jarenlange training voor honden die mensen helpen met bijvoorbeeld epilepsie, slecht visueel zicht of PTSS, kunnen daarmee in een klap teniet worden gedaan.

Richard van Zundert uit Breda heeft epilepsie. Zijn hulphond Ivey signaleert wanneer hij een aanval krijgt. “Hij probeert te waarschuwen of gaat iemand halen. Ook heeft Ivey medicijnen in een tasje bij zich voor het geval me iets overkomt. Het is echt voor mijn veiligheid", vertelt hij. Maar sinds kort is Ivey te gestrest om haar baasje nog te helpen. De oorzaak: vuurwerk dat bij de voordeur werd afgeknald. “Sindsdien heeft hij stress, eigenlijk is het beestje kapot. Ivey signaleert het niet meer als ik een aanval krijg.” Met alle gevolgen van dien voor Richard. “Ik voel me niet meer veilig en durf niet meer naar buiten. Ik blijf binnen, anders weet ik niet wat er gebeurt.” Het liefst zou Richard zien dat vuurwerk wordt afgeschaft en op een centrale plek wordt afgestoken. “Niet alleen voor de assistentiehonden, maar voor alle honden.” Esther Weststrate uit Vlissingen zit in een rolstoel. Ze heeft reuma, de ziekte van lyme, artrose en een algehele immuunziekte. Haar vijf jaar oude hond Luuk is getraind in Molenschot.

Richard van Zundert met zijn hond Ivey (foto: Omroep Brabant).

"Luuk helpt mij met uitkleden en spulletjes oprapen die ik laat vallen", zegt ze. "Door mijn ziekte gebeurt dat vaak. Hij doet de was in de machine en haalt het er ook weer uit, helpt me met boodschappen en betalen en hij signaleert mijn epilepsie een half uur voordat ik het krijg."

"Door Luuk heb ik vrijheid en geen thuiszorg nodig."

“Zonder hond zou mijn leven er kwalitatief slechter uitzien", weet Esther. "Door hem heb ik vrijheid en geen thuiszorg nodig. Het is echt mijn maatje. Hij kent me beter dan mijn partner, zeg ik wel eens”, zegt ze lachend. Ondanks al haar ziektes blijft ze optimistisch. Ook zij heeft te maken met een angstige hond. Luuk is alleen al dit jaar negen keer aangevallen door anderen honden. “Hij is bang en let meer op andere honden in de omgeving dan op mij.” Ook Luuk doet daardoor niet meer volledig zijn werk. "Binnen wel, maar buiten minder."

"In sommige gevallen doet de hond zijn werk niet meer.”