112-nieuws: gewonde bij steekpartij • basketbalbord in brand gestoken

22.43

De brandweer is vanavond rond tien uur uitgerukt voor een buitenbrand bij de voetbaalkooi op de Dr. de Brouwerlaan in Boxtel. Daar stond een van de basketbalborden in brand. Deze was snel geblust toen de brandweer kwam. Volgens de brandweer ligt brandstichting voor de hand. De laatste tijd zijn ze vaker naar deze plek geweest voor kleine brandjes. Ook de prullenbakken in het naastgelegen park moeten met enige regelmaat worden geblust.