Huismoeders, zzp’ers en gepensioneerden: iedereen een kerstpakket

De zolder van Tamara van Hattum in Dongen puilt uit van de spulletjes. Duizenden theezakjes, chocolaatjes, snoepjes en eindeloos veel mini-verzorgingsproducten. "Hier gaan we kerstpakketjes van maken voor mensen die anders geen kerstpakket zouden krijgen", zegt Tamara.

Sinds 2020 organiseert de Dongense geheel belangeloos de kerstpakketjesactie. Ze zat destijds thuis omdat ze langdurig ziek was.

Tamara vond het erg jammer dat ze geen kerstpakket kreeg en begon daarom met de kerstpakketjesactie. Ze ging mini’s en testers verzamelen, en verstuurde de presentjes naar mensen die in hetzelfde schuitje zaten.

"De actie is een beetje ontploft, we super veel spullen gekregen. Die gaan niet alleen naar mensen die ziek thuis zijn of geen werk hebben, maar naar ook huisvaders en huismoeders, zzp’ers en gepensioneerden", vertelt Tamara op haar zolder in Dongen.

Het hele jaar door verzamelt Tamara kleine verpakkingen koffie, thee, chocolade en verzorgingsproducten. "In het eerste jaar heb ik veertig pakketjes kunnen uitdelen, dit jaar gaan we voor 150 pakketjes, misschien zelfs 250", aldus Tamara.

"Als je toevallig nog bodylotion of shampoo in je badkamerkastje hebt staan dat je zelf niet gebruikt, of een smaakje thee waar je niet blij van wordt, of mini-flacons met shampoo hebt meegenomen van vakantie? Ik word er heel blij van en wij kunnen er andere mensen zeker blij mee maken", zegt ze. "Je kunt ook spullen brengen bij de Shoeby XL aan het Looiersplein in Dongen."

Nu verzorgt Tamara samen met wat vrijwilligers op eigen titel alle kerstpakketjes. "De bedoeling is om er in 2025 een stichting van te maken zodat we nog meer mensen een leuke kerstverrassing kunnen geven."

Mensen kunnen tot 15 november nog spullen brengen, daarna gaat Tamara samen met de vrijwilligers de kerstpakketjes samenstellen. Begin december rijden ze dan door het hele land om ze uit te delen.