Opnieuw ellenlange rij voor Danse Macabre, ruim 3 uur wachttijd

In de Efteling staat ook vrijdag weer een flinke wachtrij bij de nieuwe attractie Danse Macabre. Rond tien uur 's ochtends bedroeg de wachttijd drie uur. Inmiddels is de wachtrij gesloken naar bijna twee uur volgens het park. Net als donderdag, toen de attractie opende, is de belangstelling in de spookachtige tollende dodendans weer enorm.

Honderden enthousiaste bezoekers stonden vrijdag al vroeg voor de poort te wachten. De attracties in het park zijn vanaf tien uur 's ochtends toegankelijk, maar het park was al een uurtje eerder open voor bezoekers. Dat leidde direct tot honderden nieuwsgierige bezoekers die de Danse Macabre willen zien. En dat is eigenlijk niet verrassend: donderdag bedroeg de wachttijd op een gegeven moment zelfs vier uur. Het was toen de eerste dag dat bezoekers in de gloednieuwe attractie konden. LEES OOK: Eftelingbezoeker stond 6 uur in de rij: ‘En ik ga morgen weer' Het park bleef langer open zodat iedereen die in de rij stond nog in de attractie kon. Of dat vrijdag ook gaat gebeuren, is nog de vraag.

