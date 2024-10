Eftelingbezoeker stond 6 uur in de rij: ‘En ik ga morgen weer'

Hij was vanochtend een van de eerste die een ritje in Danse Macabre maakte en ruim een uur na sluitingstijd stond Eric Rovers (40) nog steeds in de rij. Samen met honderden andere Eftelingfans, die maar geen genoeg konden krijgen van de nieuwe attractie. “Zelfs na sluitingstijd was het nog gezellig in de rij”, lacht hij.

De poorten van de Efteling waren al sinds acht uur ‘s avonds gesloten, maar Danse Macabre draaide donderdagavond nog gewoon door. De wachttijd voor de nieuwe attractie was rond sluitingstijd namelijk nog anderhalf uur. Daarom werd besloten dat de mensen die toen nog in de rij stonden nog wel een ritje mochten maken. Eric kon de attractie tegen die tijd inmiddels al bijna uittekenen. “Ik was er al voor negen uur en heb uiteindelijk drie ritjes kunnen maken”, vertelt hij. Dat hij daar bijna een werkdag voor in de rij heeft gestaan, neemt hij voor lief. “De wachttijd was zo’n twee uur per keer, dus in totaal zes uur. Maar dat was het waard”, zegt hij. “Er gebeurt zoveel. Je moet meerdere keren gaan om alles te zien.”

“Er waren heel veel mensen die na het werk nog aansloten in de rij."

Ook na sluitingstijd zat de sfeer er volgens nog Eric nog goed in. Of het personeel die overuurtjes ook kon waarderen is de vraag, maar voor de fans kon hun dag niet meer stuk. “Er waren heel veel mensen die na een dagje werken nog snel aansloten in de rij”, vertelt Eric. “Zelfs op het laatst was het nog heel gezellig en gemoedelijk. Allemaal fans natuurlijk, die hebben het er graag voor over.” Je zou denken dat je na zes uur in de rij voor dezelfde attractie voorlopig wel genezen bent. Maar Eric niet. “Ik ga morgen weer gewoon verder. En misschien zaterdag ook nog wel”, lacht hij. “Ik heb twee dagen vrij genomen hiervoor. Dan hebben we meteen een goede opening gehad. Nee ik ben hem voorlopig nog niet beu.”