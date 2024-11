'Kunstwerken Andy Warhol zijn onherstelbaar beschadigd en waardeloos'

De dieven van de kunstroof bij MPV Gallery in Oisterwijk zijn amateuristisch te werk gegaan en hebben de kunstwerken van Andy Warhol onherstelbaar beschadigd. "De zeefdrukken zijn kapot en hebben geen waarde meer", laat Mark Peet Visser, de eigenaar van de galerie, vrijdagochtend weten.

Visser werd midden in de nacht wakker gebeld door de alarmdienst en buurtbewoners. Daarop spoedde hij zich naar de galerie. Daar trof hij een enorme ravage aan. "Heel de straat was bezaaid met glas. Je ziet het, het is verschrikkelijk. Het is een serieuze bom geweest, met een enorme kracht."

"Het kan niet anders dan dat de kunstwerken hierbij heel erg beschadigd zijn."

De dieven probeerden vier werken uit de serie 'Reigning Queens' van Andy Warhol mee te nemen. "Dit is een belangrijke collectie", aldus Visser. Uiteindelijk is het hen alleen gelukt de portretten van de Britse koningin Elizabeth en koningin Margrethe van Denemarken te ontvreemden. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Warhols gestolen bij kunstroof: 'Het gaat om een immens bedrag' De kunstdieven sloegen het glas uit de lijsten en drukten de zeefdrukken eruit. Het kan volgens een woordvoerster niet anders dan dat de kunstwerken hierbij heel erg beschadigd zijn. "Het is niet goed gegaan tijdens het meenemen van de werken. Dat hebben we kunnen zien op beeld", aldus de eigenaar. De portretten van koningin Beatrix en koningin Ntombi Twala zijn teruggevonden, beide nog in de lijst.

"De bom had een enorme kracht."

De serie was als geheel enorm waardevol. Over bedragen wil de galeriehouder zich niet uitlaten. Maar de portretten die MPV Gallery in huis had, hebben dezelfde nummering, wat uniek is. "Dit heeft nu geen waarde meer", laat Visser weten. Hij spreekt dan ook van een amateuristische roof. "Ja. De aanslag zelf, de bom, is kennelijk heel professioneel geplaatst. Die had een enorme kracht. Maar de roof zelf was zwaar amateuristisch. Ook heel veel andere kunstwerken zijn door de kracht van de bom beschadigd."

"Me uit het veld laten staan, zit niet in mijn aard."

Volgens de galeriehouder kunnen de daders niets met de werken die ze hebben buitgemaakt. "Niets. Het werk is kapot en heeft geen waarde meer. Het is onherstelbaar beschadigd." Volgens hem is al het werk van de dieven dus voor niets geweest. "Ja. Verkopen kan ook niet, want het zijn wereldberoemde werken." Ondanks de enorme ophef van donderdagnacht staat Visser er vrijdagochtend er nuchter bij. "Ik moet positief blijven denken. Mijn zaak bestaat al 33 jaar en we gaan dit zo goed mogelijk voortzetten", benadrukt hij. "Er is veel schade, emotionele schade ook, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. Me uit het veld laten slaan, zit niet in mijn aard. Kunsthandelaar zijn is een way of life. Ik doe dit zeven dagen in de week, met een enorme passie. Het is meer dan een beroep."

Wil je meer weten over waarom dat bekende schilderijen worden stolen? En hoe ze in het criminele circuit kunnen belanden? Bekijk dan deze uitlegvideo die we eerder maakten over kunstroof: