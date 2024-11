Daar liggen ze dan: peperdure zeefdrukken lagen vannacht gewoon op straat

Het is een heel bijzonder beeld: twee lijsten van peperdure Andy Warhol-zeefdrukken die donderdagnacht gewoon op straat liggen. De 25-jarige Mathijn Schonk uit Oisterwijk maakte de foto direct na de explosie bij de roof op kunstgalerie MPV Gallery. De zeefdrukken van de wereldberoemde kunstenaar werden buitgemaakt.

De Oisterwijker trok snel zijn kleren aan en rende naar buiten. Op straat stonden al wat buurtbewoners met elkaar te praten. Ook de politie werd gebeld. “Niemand wist wat er aan de hand was, maar toen zagen we dat de galerie vernield was en begon ik te filmen.”

Mathijn woont pal naast naar MPV Gallery in het centrum van Oisterwijk. “Het was drie uur ’s nachts en ik was toevallig wakker. Toen ik me omdraaide in bed, hoorde ik een bizar harde knal. Ik keek uit het raam en zag de rook”, vertelt hij.

Mathijn zag de twee lijsten midden op straat liggen. Dat zouden later de lijsten blijken waar de de peperdure Reigning Queens-zeefdrukken van Andy Warhol in zaten. Twee andere kunstwerken raakten zwaar beschadigd.

MPV Galery had er vier in het bezit. De portretten van koningin Beatrix en koningin Ntombi Twala zijn op straat teruggevonden, beiden nog in de lijst. De portretten van de Britse koningin Elizabeth en koningin Margrethe van Denemarken zijn meegenomen door de dieven.

De werken zouden eind deze maand tentoongesteld worden tijdens PAN Amsterdam. Over bedragen wil galeriehouder Mark Peet Visser zich niet uitlaten. Maar de portretten die MPV Gallery in huis had, hebben dezelfde nummering, wat uniek is.

LEES OOK: 'Kunstroof was zwaar amateuristisch, de werken zijn nu niets meer waard'

Volgens de galeriehouder kunnen de daders niets met de werken die ze hebben buitgemaakt. "Niets. Het werk is kapot en heeft geen waarde meer. Het is onherstelbaar beschadigd. Verkopen kan ook niet, want het zijn wereldberoemde werken."

Wil je meer weten over waarom dat bekende schilderijen worden stolen? En hoe ze in het criminele circuit kunnen belanden? Bekijk dan deze uitlegvideo die we eerder maakten over kunstroof: