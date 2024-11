Marco heeft zijn gym heel dicht bij huis, kleine sportscholen maken opmars

Het aantal sportscholen in Brabant blijft groeien. Vooral kleinere gym’s, vaak onder leiding van slechts één personal trainer, zijn in trek. Je ziet ze tegenwoordig steeds vaker in winkelcentra opduiken. Marco Hommel (49) uit Ossendrecht zocht het nog dichter bij huis en bouwde zijn sportschool in de achtertuin.

Trots geeft Marco een rondleiding achter zijn huis waar een trainingsrek op het kunstgazon meteen in het oog springt. “Dit is een multifunctioneel toestel. Je kunt je hier opdrukken, optrekken en oefeningen met een bal doen.” Zijn schuur heeft Marco omgebouwd tot een krachthonk met een indrukwekkende halterbank. “In feite kunnen we met alle spullen hier dezelfde oefeningen doen als in de sportschool.” Willem Baan Hofman is één van de vaste klanten van Marco. Hij traint een aantal keer per week onder leiding van zijn coach. “Vooral de persoonlijke aandacht spreekt mij aan. Wanneer ik een oefening niet goed uitvoer, word ik meteen gecorrigeerd door Marco. Je hoeft je hier ook niet schamen wanneer je iets niet meteen kunt. Bovendien vind ik het fijn om lekker buiten te sporten.”

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat landelijk het aantal sportscholen in de afgelopen vijf jaar met vijftien procent is toegenomen. In onze provincie was de stijging zelfs twintig procent. Uitschieters zijn de grote steden Tilburg, Breda en Eindhoven. Ook in Roosendaal en Bergen op Zoom kwamen er relatief veel nieuwe gym’s bij. Wat verder opvalt, is dat naast de grote fitnessketens steeds meer kleine sportscholen flink aan de weg timmeren.

Marco Hommel (rechts) tijdens een workout met Willem in zijn achtertuin (foto: Erik Peeters).

“We zien dat na de covid-periode de bewustwording over gezondheid en vitaliteit enorm is gegroeid. Er zijn nu vier miljoen mensen die gebruikmaken van het totale fitnessaanbod in Nederland. De verwachting is dat in 2028 dit aantal naar zes miljoen stijgt. Bij kleine studio’s ligt de nadruk vaak op kleinschaligheid, maar ook grotere sportscholen bieden de mogelijkheid voor deze persoonlijke begeleiding aan”, legt directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief uit.

Marco Hommel combineert zijn sportschooltje nu nog met een fulltime baan. “Ik doe het nu vooral in de avonduren. Natuurlijk wil ik het graag verder uitbouwen door misschien één of twee dagen in de week minder te gaan werken. Om mij heen zie ik vooral vijfendertig- en veertig-plussers die wat fitter willen worden. Voor deze mensen is conditietraining afgewisseld met krachttraining een gouden formule.” De coach uit Ossendrecht volgt een opleiding als personal trainer die hij op een haar na heeft afgerond. Voordat hij verder uit gaat breiden, wil hij volledig gecertificeerd zijn. “Ik vind het belangrijk om een goede theoretische basis te hebben, want je bent wel bezig met de gezondheid van mensen.”

Dat is ook de reden waarom Ronald Wouters van NL Actief waarschuwt voor wildgroei in de sector. “Iedereen kan zich uitgeven voor trainer of leefstijlcoach omdat het een vrij beroep is. We vinden het daarom belangrijk dat deze mensen goed opgeleide professionals zijn met kennis van onder meer anatomie en fysiologie. We hebben op onze website een beroepsregister waar je kunt checken of een trainer gecertificeerd is.” Willem maakte een aantal maanden geleden de overstap van de grote naar het privé sportschooltje van Marco. “Wanneer ik na mijn werk thuis op bank zat, verzon ik toch vaak allerlei excuses om niet te hoeven gaan sporten. Nu heb ik een afspraak met Marco en dat voelt toch anders. Het is misschien wat duurder, maar altijd nog goedkoper dan voor niks een abonnement te betalen. Bovendien hebben we het ook gezellig samen.”