135 goederentreinen per dag door Brabant: grote werkzaamheden van start

De komende tachtig weken gaan er veel meer goederentreinen door Brabant rijden. Door grote werkzaamheden aan de zogeheten Betuweroute moeten veel goederentreinen een andere route nemen, en dat gebeurt dwars onze provincie. De werkzaamheden gaan vrijdagavond van start en duurt tot en met mei 2026. "Schrikwekkend", vindt Dion van der Sanden van Burgerinitiatief Dorst Trilt.

Al sinds 2016 wordt er in Duitsland flink aan de spoorroutes gewerkt waar goederentreinen over rijden. Een aantal van die routes loopt ook door Nederland. Door het grootschalige onderhoudsproject kan de Betuweroute lange tijd niet worden gebruikt. Er komt dus heel wat extra treinverkeer door onze provincie heen.

Burgerinitiatieven

Een aantal burgerinitiatieven uitte hun onvrede al over de overlast die de extra treinen met zich mee gaat brengen. ProRail nam eerder meerdere maatregelen om de overlast in te perken. Zo zijn er rails geplaatst die stiller zou moeten zijn. Ook zijn er op veel plekken rubberen matten geplaatst die de trillingen moeten dempen en staan er op extra plekken geluidswanden.

Desondanks blijven het nog steeds erg veel extra treinen die de komende periode voorbij gaan komen, zegt Dion van der Sanden van Burgerinitiatief Dorst Trilt. "Al die extra treinen zorgen er ook voor dat de spoorwegovergang langer dicht is, waardoor verkeer zich ophoopt."

135 treinen per dag

Ter vergelijking: in 2023 raasden er zo'n zestig goederentreinen per dag over de Brabantroute. Dat worden er nu een stuk meer. In twintig van de tachtig weken wordt de gehele Betuweroute afgesloten: er komen dan 75 extra treinen, per dag over de route door Brabant. Dat zijn er dus 135 per dag. In de overige zestig weken is de Betuweroute gedeeltelijk afgesloten. Er komen dan vijf extra treinen per dag door onze provincie.

Dion vreest ook voor vertragingen tijdens de werkzaamheden waardoor het project uitloopt. "Maar wat kunnen we nu nog doen? Iedereen is ervan op de hoogte. Ik ben bang dat we het nu gewoon moeten accepteren", sluit hij af. Het gewone treinverkeer zou volgens ProRail geen last moeten hebben van de omleiding.

Alleen internationale treinen kunnen volgens ProRail te maken krijgen met vertragingen.