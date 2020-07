Gek worden van voorbijrazende goederentreinen en het worden er alleen maar meer

Buurtbewoners worden gek van de trillingen van goederentreinen over de Brabantroute (foto: Leon Hagedoorn). vergroot

Er gaan volgend jaar nog eens honderd extra goederentreinen per week rijden over de Brabantroute. Slecht nieuws voor omwonenden. Want Annie Verhoeven uit Oisterwijk trilt nu al 's nachts en 's ochtends vroeg haar bed uit door de trillingen van de goederentreinen.

Annie woont naast het treinstation van Oisterwijk. Tussen haar huis en het spoor ligt slechts een smalle weg. In het huis voel je met de ramen en deuren dicht nog steeds de trillingen van voorbijrazende treinen. De Intercity's, die ieder half uur voorbij razen, zijn het ergst.

"Die Intercitytreinen worden getrokken door een Traxx-locomotief", legt Annie uit. "En die zit ook voor goederentreinen."

"Ze zeggen eigenlijk: het is goed dat jullie in gesprek zijn, maar we doen er niks mee."

Annie zit bij het burgerinitiatief Oisterwijk Trilt. Al jarenlang overlegt ze met NS, ProRail en het ministerie over de overlast. "Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur, noemt het zelfs 'constructief overleg'. Ik weet niet waar ze het vandaan haalt. Er is nog niks veranderd in die anderhalf jaar."

Ook Dion van der Sanden is bij dat overleg. Hij woont 45 meter van het spoor in Dorst en zit bij Dorst Trilt. Toen hij het bericht kreeg dat de overlast alleen maar gaat toenemen, kon hij zijn ogen niet geloven: "Da's gewoon schandalig. Hoe kan dit zo in één keer? We hebben al zo veel overlast. Ze zeggen eigenlijk: het is goed dat jullie in gesprek zijn, maar we doen er niks mee."

Zo ziet de overlast voor Annie en Dion eruit:

Iedere dag komen er nu, naast de Intercity's en de stoptreinen, zo'n 60 goederentreinen voorbij. Dat kunnen er dus 74 worden. Maar dat hóeft niet, zegt René Vegter van ProRail: "Op papier zou het kunnen gaan om honderd treinen per week. Maar goederenvervoer gaat op basis van vraag en aanbod. En wij verwachten niet dat al die treinen allemaal gaan rijden. 14 extra treinen per dag zou kunnen, maar alleen als de economie totaal ontploft."

"Goederenvervoer op het spoor is beter voor het milieu dan al die vrachtwagens over de weg."

De overlast van goederentreinen is groter, zegt Annie: "Ze beuken hier door het dorp. Je voelt de trilling. En dat geeft onrust. En machteloosheid. De laatste rijdt om half één 's nachts. En dan om half zeven 's ochtends is de eerste weer. Dus het zijn korte nachten. Want ze trillen je uit bed."

"Het is echt een bonk", vult Dion aan. "Want 's ochtends vroeg heb je minder omgevingsgeluid. Dus je wordt met een bonk wakker. En het huis kraakt."

Volgens René Vegter zit ProRail met een dilemma: "We willen het liefste de hinder voor die mensen meteen oplossen. Maar we hebben de opdracht het goederenvervoer te stimuleren, omdat dat beter is voor het milieu dan al die vrachtwagens over de weg."

"Er wordt met ons gesold."

ProRail start eind augustus in Oisterwijk met een test met Under Sleeper Pads, een soort kussentjes die onder de dwarsliggers op het spoor komen te liggen. Die moeten de trillingen verminderen.

Annie heeft er een hard hoofd in: "Ik ben wantrouwend. Ze zeggen het wel, maar is het ook zo? Er wordt met ons gesold. Is het dan gek dat we achterdochtig worden? Ik geloof het niet meer."

