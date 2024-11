Dit schattige huis heeft geen tuin, maar wel een grote werkplaats

In het centrum van Boxtel vind je dit bijzondere pand uit 1910. Het heeft op het eerste oog wat weg van een winkelpand en dat is ook niet gek. Ooit zat er in deze zogeheten drive-in-woning een slagerij. Inmiddels is het al jarenlang een woonhuis. Volgens de eigenaar de ideale plek als je op zoek bent naar een huis met ruimte voor een uit de hand gelopen hobby.

Het pand aan Wilhelminalaan 1 heeft een historisch aanzicht met authentieke ankers op de gevel en een Franse kap. Het is een drive-in-woning, wat wil zeggen dat er op de begane grond een inpandige garage zit en dat je op de eerste verdieping woont.

Op de begane grond vind je de garage (foto: IQ Makelaars).

Doordat je een verdieping hoger woont, heb je in de woonkamer veel lichtinval. Met zo’n inpandige garage zet je de auto met gemak even binnen. Of je gebruikt die extra vierkante meters als een kantoor, praktijkruimte of werkplaats. Dat is wat huidige eigenaar Bart van Roosmalen bijna dertig jaar geleden ook deed. Hij maakte er een werkplaats van voor zijn werk als uitvoerder. “Ik werkte als zzp’er en heb daar veel werk voorbereid, er stond een werktafel en gereedschap.” De laatste herinneringen aan de slagerij werkte hij grotendeels weg, met uitzondering van een rood-wit tegelwandje dat nog te zien is.

Alleen de tegels in de garage herinneren nog aan de slagerij (foto: IQ Makelaars).

Het huis was voorheen van een vriend van wie hij het kocht. “Ik vond het een mooi huis om te zien met een fijne werkruimte erbij. Het ligt in het centrum van Boxtel, vlak bij allerlei voorzieningen en ik kon op loopafstand een pilske pakken, ideaal.” Voor dat pilske moet je tegenwoordig iets verder lopen. Waar het vroeger wemelde van de middenstand in de straat, hebben de ondernemers plaatsgemaakt voor huizen. Een discotheek, shoarmatent en een bar zijn er al lang niet meer. “Ik had een bakker als overbuurman, naast mij zat houtzagerij Steenbakkers en mijn pand grensde aan dat van een slagerij op de hoek.” Hij omschrijft de tijd dat hij er woonde als heel gemoedelijk.

"In Thailand is het een stuk rustiger en overzichtelijker dan in Nederland."

De indeling van het huis is verder heel overzichtelijk. Voor een bedrag van 375.000 euro krijg je een woonoppervlakte van zestig vierkante meter, met daarnaast de garage van veertig vierkante meter. Die garage stap je binnen via de voordeur waar je de trap naar boven kunt nemen. Op de eerste verdieping heb je aan de voorkant een woonkamer met twee grote ramen en daaraan grenzend een open keuken.

De woonkamer aan de voorzijde van het huis (foto: IQ Makelaars).

De keuken met een klein dakterras (foto: IQ Makelaars).

Aan de achterkant bij de keuken vind je ook een klein dakterras waar groene vingers overbodig zijn. Op de tweede verdieping zijn twee slaapkamers en een vrolijke badkamer met blauwe tegeltjes. “Het is niet heel groot, maar het is maar net wat je nodig hebt. Met die werkruimte beneden erbij was het voor mij perfect.”

Foto: IQ Makelaars

Bart z’n huis staat te koop omdat hij vertrokken is naar een warmer oord, hij woont inmiddels in Thailand. Wie interesse heeft, kan waarschijnlijk dan ook snel in zijn huis terecht. “In Thailand is het een stuk rustiger en overzichtelijker dan in Nederland. Maar ik heb in Boxtel altijd prima gewoond.”

In Bijzonder Brabants Koophuis delen we elke vrijdag een bijzonder huis uit onze provincie dat te koop staat. Dat hoeft niet alleen het grootste, kleinste, oudste of duurste koophuis te zijn, maar ook een woning met een bijzonder verhaal of een aparte inrichting. Staat jouw bijzondere huis te koop of heb je tips voor ons? Mail naar [email protected].