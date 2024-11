Oma Knorretje en andere dieren moeten verhuizen, kinderboerderij gaat dicht

Saar de geit, oma Knorretje en Knabbel de hamster. Ze zoeken allemaal een nieuw thuis. Kinderboerderij De Sik in Breda sluit na 37 jaar de deuren, omdat de gemeente het contract van de vaste beheerder niet verlengd. Zo'n tachtig boerderijdieren moeten daarom voor de sluiting op 1 januari ergens anders naartoe. "We willen zeker weten dat ze op diervriendelijke plekken terechtkomen, maar daar hebben we nog niet echt zicht op", vertelt bestuurder Irene Bonte.

Na 37 jaar komt er een einde aan kinderboerderij De Sik, die ooit begon als een burgerinitiatief. "Schilderbedrijf Sikkens heeft toen financieel meegeholpen om de eerste stal op te zetten, waardoor de kinderboerderij kon starten. Vandaar de naam De Sik", zegt Irene. Voor Irene en voor beheerder Mireille is het een groot verdriet dat de boerderij dicht moet, maar ze kunnen volgens Irene niet anders. "Mireille heeft zich 15 jaar lang dag en nacht ingezet voor de dieren. Het is heel speciaal hoe zij met dieren omgaat, ik noem haar weleens de dierenfluisteraar", zegt Irene. "Maar de gemeente zet haar nu aan de kant. En een kinderboerderij kun je niet runnen met alleen maar vrijwilligers, er is een beheerder nodig." Door de sluiting van de kinderboerderij zijn er bijna tachtig dieren die weg moeten. Zo ook Maan de Nubische geit die al jaren op de boerderij woont. "Maan is de lieveling van iedereen. Zij is zo speciaal en aanhankelijk. Mireille heeft haar ooit van de slacht gered. Je moet er toch niet aan denken dat je Maan nu weer moet herplaatsen."

"Varkens kunnen niet alleen zijn, maar je kunt er ook niet zomaar een ander varken bij zetten."

Ook de 15-jarige Knorretje moet op haar oude dag verhuizen. Het varken kwam samen met haar broer Frankie op de kinderboerderij wonen, omdat hun vorige eigenaar niet meer voor ze kon zorgen. Frankie is inmiddels overleden. "Varkens kunnen niet alleen zijn, maar je kunt er ook niet zomaar een ander varken bij zetten." Uiteindelijk werden er twee biggetjes bij Knorretje geplaatst en dus werd het 'oma Knorretje'. "Van één biggetje zou oma Knorretje gek worden. En als zij zou overlijden, dan zit je weer met maar een varken. Dus namen we twee biggen, zodat ze elkaar hebben en zodat oma Knorretje gezelschap heeft." En dan Saar, de oudste dwerggeit van de boerderij. Saar is geboren op boerderij Wolfslaar, maar ze woont al een tijd bij De Sik. "Saar is minimaal 15 jaar oud. Dat is ongekend voor een geit. Ze kreeg ooit blauwtong, maar Mireille heeft haar door deze ziekte heen kunnen slepen", vertelt Irene.

"We hadden onze dieren zo graag een fijne toekomst gegeven op onze eigen mooie kinderboerderij."