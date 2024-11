'Artsen te direct tegen patiënten uit andere cultuur', vindt deze verzorger

Artsen moeten meer rekening houden met iemands cultuur tijdens slechtnieuwsgesprekken in het ziekenhuis. Dat stelt Mustafa Bulut, geestelijk verzorger in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. De Nederlandse manier van slecht nieuws brengen, is bijvoorbeeld voor moslims te direct, vindt hij. Bulut is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

"Wij kunnen niets meer voor u doen." Dat is voor artsen waarschijnlijk één van de moeilijkste dingen om te zeggen tegen een patiënt. Toch is dit wat we in Nederland van een arts verwachten: eerlijkheid. Maar volgens Mustafa Bulut moet dat dus anders.

In zijn werk ziet Bulut het geregeld misgaan tussen families van Turkse of Marokkaanse komaf en artsen in het ziekenhuis. Dat begint met verschillende opvattingen over leven en dood. Bij een moslim kan het ongepast overkomen om een levensverwachting uit te spreken, 'omdat het God is die over het leven gaat'. Volgens Bulut kan dan een zin als ‘we maken ons zorgen om u’ beter werken dan ‘we kunnen niets meer voor u doen’.

Boek over verschillen

Bulut schreef een boek over het omgaan met cultuurverschillen in de zorg met de titel ‘Wilt u weten wat u heeft?’. Daarin beschrijft hij hoe Nederlandse verzorgenden het vaak moeilijk vinden om hun weg te vinden met patiënten uit een andere cultuur. Hoe ga je er bijvoorbeeld mee om als een hele familie mee komt naar het ziekenhuis?

Het viel Mustafa ook op toen hij van Veghel waar hij opgroeide naar Amsterdam ging voor zijn studie. "Daar is de cultuur nog directer dan in Brabant", zegt Bulut. Ook ouderen die altijd in Nederland hebben gewond, kunnen het volgens hem moeilijk hebben met de directheid van artsen.

