Bijzonder record lonkt voor dit team: 51 wedstrijden zonder nederlaag

De hockeyvrouwen van HC 's-Hertogenbosch zijn vooralsnog oppermachtig in de Hoofdklasse. De ploeg van trainer Marieke Dijkstra kan zaterdagavond een bijzonder record pakken. Als ze winnen of gelijkspelen tegen hekkensluiter Huizen, dan zijn ze 51 competitiewedstrijden op rij zonder nederlaag. "Zeker een realistisch doel, maar dat vind ik gevaarlijk om te zeggen."

Een aantal weken geleden werd HC 's-Hertogenbosch vanuit de hockeybond op de hoogte gebracht van het naderende record. Sinds september 2022 werd er niet meer verloren. “We waren ons er niet van bewust en ook niet direct mee bezig. Eerst wilden we ons richten op een rijtje wedstrijden tegen andere topclubs in de Hoofdklasse. Toen we die allemaal wonnen, kwam het record voor ons in zicht.”

Afgelopen week evenaarden de hockeyvrouwen het record van 50 achtereenvolgende competitiewedstrijden zonder nederlaag. Dat stond al op naam van de Bosschenaren in de periode tussen 2015 en 2018. “Nu willen we het zaterdag natuurlijk graag verbreken. De omstandigheden zijn daar wel anders dan in Den Bosch. Het licht is slechter, je weet niet wat het weer doet. We moeten op en top gemotiveerd zijn om daar te winnen. We zijn er nog lang niet.”

HC Den Bosch is de torenhoge titelkandidaat en won tot nu toe alle negen competitiewedstrijden. Toch is de trainer nog niet helemaal tevreden. “Het loopt nog niet zoals we willen, al gaat het wel beter. We zijn een aantal nieuwe dingen aan het doen, zoals mensen op verschillende posities. Ook kijken we in de opbouw of we dynamischer kunnen worden en verdedigend staat het iets anders. Het gaat voornamelijk om details.”