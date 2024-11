PSV'er Noa Lang scoort nummer 1-hit met Damage

Dat hij niet alleen meer op het voetbalveld maar ook in de studio te vinden is, weten we al langer van PSV'er Noa Lang. Nu scoort de aanvaller ook nog eens een nummer 1-hit. Zijn nieuwste single, die hij samen met Ronnie Flex maakte, behaalde al ruim 700 duizend streams in één dag. Nu pronkt het nummer Damage bovenaan de Single Top 100 van de GFK Dutch Charts.

De muziek van de voetballer viel al eerder in de smaak. Voor zijn vorige single 7K Op Je Feestje ontving hij een Gouden Plaat. Die kreeg hij omdat het lied meer dan tien miljoen keer was gestreamd. In zijn nieuwe nummer verwijst hij volop naar zijn voetbalcarrière. Damage kwam afgelopen week uit. In de aanloop naar de release heeft Lang meermaals zijn nummer gepromoot. Zo schreeuwde hij na zijn doelpunt tijdens de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain een zinnetje uit zijn lied in de camera: 'Noano is de baddest'.