Eigenaar betrapt dieven, blokkeert uitgang en levert ze over aan politie

De politie heeft vrijdagmiddag in het buitengebied van Someren twee mannen aangehouden die oud ijzer aan het stelen waren. De eigenaar van het perceel waar de dieven bezig waren, had de uitgang geblokkeerd waardoor de politie ze kon aanhouden. Een bekende van de eigenaar reed zo hard naar de plek van de diefstal dat hij direct zijn rijbewijs kon inleveren.

Terwijl de politie de twee daders in de boeien had geslagen, kwam een bekende van de eigenaar van wie het oud ijzer werd gestolen, met zeer hoge snelheid naar de locatie rijden. De man wist dat de politie al aanwezig was: hij was kort daarvoor door een politieauto met zwaailicht en sirene ingehaald.

De man reed 140 kilometer per uur in een 60 kilometer zone. Toen de politie voor de man ging rijden en hem een volgteken gaf, negeerde hij dat, haalde de politieauto weer in en bleef met zeer hoge snelheid doorrijden. Daarop ontstond een korte achtervolging tot de locatie waar de diefstal gebeurde.

Volgens de politie kon de man niet verklaren wat de meerwaarde was van zijn rijgedrag. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

De twee oud ijzerdieven zitten nu in een cellencomplex in Eindhoven, meldt de politie op Instagram.