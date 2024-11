Auto's kunnen gewoon door splinternieuwe drempels rijden: 'Lachertje'

Niet over de drempels heen, maar lekker snel er tussendoor. Dat is wat veel automobilisten in Cuijk lijken te denken wanneer ze de nieuwe drempels op de Lavendel zien. "Het is wachten op het eerste ongeluk", zegt Margot Huizinga, die regelmatig de weg oversteekt.

"Ik maak hier dagelijks gevaarlijke situaties mee. De mensen hebben haast en gaan dan tussen de drempels door. Ze rijden rakelings langs elkaar, dat het net goed gaat omdat ze moeten uitwijken voor een tegenligger."

Gemeente kom een keer kijken

"Het is een lachertje. Heel veel mensen rijden er tussendoor in plaats van er overheen", aldus Natasja Verberk die vanuit haar huis op de drempels uitkijkt. "Laatst reed ik zelf over de drempel toen er een kleinere auto me tegemoet kwam. Die dacht: Ik kan toch nog tussen de drempels door. We reden echt heel dicht langs elkaar."

"Ik verwacht dat het wel een keer tot een ongeluk gaat leiden", reageert bewoner Martijn den Boer. "Ze hadden aan de weerszijden een paaltje moeten plaatsen en de drempels zelf dichter bij elkaar moeten leggen. Ik zou tegen de gemeente willen zeggen: Kom een keer kijken."

Remmen of gas bij geven?

"Je ziet ook auto's door de berm rijden om maar niet over de drempels te hoeven", vertelt Natasja. "Dus de situatie is er niet echt veiliger op geworden en de wandelaars hebben er ook geen voordeel van."

Dat bevestigt Margot Huizinga. "Als ik met mijn hond de weg wil oversteken, kan ik niet meer inschatten of het veilig genoeg is om te gaan lopen. Ik kan de snelheid van de naderende auto's niet goed meer inschatten. Remmen ze af voor de drempels of geven ze gas bij om er snel tussendoor te rijden?"

Middengeleiders

Een woordvoerder van de gemeente Land van Cuijk liet aan De Gelderlander weten dat de aannemer binnenkort zogeheten middengeleiders tussen de drempels plaatst. "Het aanbrengen van middengeleiders was al gepland en stond ook al in de opdracht aan de aannemer. Die heeft dat om ons onduidelijke redenen nog niet gedaan. Vervolgens hebben wij de aannemer gemaand dat alsnog te doen.”