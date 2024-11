Nieuw veld in nieuw stadion van Helmond Sport zorgt voor dilemma

Helmond Sport kan een probleem krijgen door haar eigen succes. Er komt in het nieuwe stadion, dat begin volgend jaar in gebruik wordt genomen, een kunstgrasveld, maar in de Eredivisie is gewoon gras verplicht. En Helmond Sport is op dit moment de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Dus dreigt er al snel een ‘veldprobleem’. “Als we naar het hoogste niveau gaan, dan gaan wij mee in de verplichting”, zegt algemeen manager Ron van den Bekerom.

De bouw van het nieuwe stadion nadert de laatste fase, maar duidelijk is al dat de streefdatum van 11 januari, ook door bouwproblemen, niet gehaald wordt. Wie een kijkje neemt, ziet bijvoorbeeld dat de voorbereidingen voor de kunstgrasmat zijn afgerond. “We praten met de gemeente over welke toplaag er op komt te liggen”, zegt algemeen manager Ron van den Bekerom. “Het moet fijn aanvoelen om er sportprestaties op te kunnen leveren. Maar je hebt ook te maken met de impact op het lichaam van topsporters. De neuzen van de gemeente en Helmond Sport staan dezelfde kant op, alleen een beslissing moeten we nog nemen.” Het gaat dus kunstgras worden, maar dat veld zou zomaar direct na dit seizoen, na 5 maanden al, weggehaald kunnen worden. Als de huidige koploper promoveert, dan is er vanaf volgend seizoen in de Eredivisie een natuurgras-verplichting. “We hebben vanwege multifunctioneel gebruik de keuze voor kunstgras gemaakt, daar staan we achter. Als we naar het hoogste niveau gaan, dan gaan wij mee in de verplichting voor natuurgras. Het heeft wel consequenties voor ons. Qua onderhoud bijvoorbeeld, maar ook qua trainingsfaciliteiten.” Het huidige stadion wordt binnenkort gesloopt. Daarvoor in de plaats komen drie trainingsvelden. Qua capaciteit gaat Helmond Sport achteruit; van 4200 naar 3600. “De gemiddelde bezetting de afgelopen seizoenen was net boven de 2000. De laatste wedstrijden dit seizoen zitten we tussen de 3500 en 4000 en hopelijk voetballen we de komende weken in een uitverkocht stadion. Dat is de bevestiging van het sentiment voor Helmond Sport. Mochten we in de toekomst structureel vol zitten, dan is het stadion zo ontworpen dat we het uit kunnen breiden.” LEES OOK: Supporters Helmond Sport zijn trots: 'Zo lang mogelijk bovenin meedoen'