112-nieuws: brommerrijder gewond • kleine brand in verzorgingshuis

20.24

In een verzorgingshuis aan de Parklaan in Veldhoven heeft vanavond een kleine brand gewoed. Het vuur brak in een matras op de vierde verdieping. Hoe dat gebeurde, is niet duidelijk. De bewoonster is in de ambulance nagekeken vanwege de rook. De brandweer heeft de verdieping geventileerd. De geur van verbrand rubber was buiten het gebouw nog te ruiken.