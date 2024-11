Twee doden bij ongeluk op A4: opgepakte vrachtwagenchauffeurs weer vrij

De twee vrachtwagenchauffeurs die vrijdag werden opgepakt na aan dodelijk ongeluk op de A4 bij Woensdrecht, waarbij ook een auto betrokken was, zijn vrijgelaten. Dat heeft de politie zaterdagmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen een 34-jarige man en een 45-jarige vrouw uit Oud-Beijerland om het leven. Een 19-jarige man uit die plaats raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend rond kwart over acht. De drie slachtoffers zaten in de auto. De vrachtwagenchauffeurs werden meegenomen om een verklaring af te leggen. Het is volgens de politie voor het vervolgonderzoek niet nodig dat zij langer blijven vastzitten. Ze blijven wel verdacht.

'Zorgvuldig onderzoek'

Het onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren, gaat verder en zal volgens de politie nog enige tijd duren. "We willen dit uiteraard zorgvuldig doen voor de nabestaanden", laat een politiewoordvoerder weten.

"Zij worden door ons bijgestaan door een familieagent die hen op de hoogte houdt. Zodra het onderzoek helemaal is afgerond, bespreken we de uitkomsten eerst met de nabestaanden. Daarna kunnen we informatie delen."

Bij het ongeluk waren twee vrachtwagens en een auto betrokken: