112-nieuws: gewonden bij botsing Asten • fatbike 2 keer in brand gestoken

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.32 Fatbike twee keer in brand gestoken Een fatbike vatte afgelopen nacht twee keer vlam aan de Moerputtenweg tussen Den Bosch en Vlijmen. Die was daar 's middags achtergelaten na een ongeluk waarbij de bestuurder gewond raakte. Rond kwart over acht stond de achterkant van de fatbike in brand en rond twaalf uur de voorkant. De tweede keer was de fatbike aan een andere lantaarnpaal vastgemaakt. De fatbike vatte twee keer vlam, eerst achter daarna voor (foto: Bart Meesters). De brandweer bluste de fatbike (foto: Bart Meesters).

07.42 Gewonden bij botsing in Asten Twee mensen zijn vanochtend gewond geraakt bij een botsing van twee auto's op de kruising van de Heesakkerweg met de Polderweg in Asten. De ene bestuurder wilde de Hoofdweg oversteken en werd toen geraakt door de bestuurder die daar reed. De brandweer moest de slachtoffers bevrijden. Het ging mis op de kruising van de Heesakkerweg met de Polderweg in Asten (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision). De schade na de botsing is aanzienlijk (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

06.58 Blikjeszoeker in afvalbak Agenten van de politie best-Oirschot werden vanochtend opgeroepen vanwege een verdachte situatie op een privéterrein in Veldhoven. Daar aangekomen bleek dat een man in een afvalbak naar blikjes met statiegeld aan het zoeken was. De agenten hebben de man verteld dat dit niet de bedoeling is op een privéterrein. Foto: Instagram politie Best-Oirschot

05.37 Uit de bocht in Sleeuwijk Een automobilist schoot afgelopen nacht uit de bocht op een weg bij Sleeuwijk. De vangrail raakte daarbij zwaar beschadigd. Foto: Instagram politie Dongemond

05.18 Drugs in auto Twee mannen en een vrouw zijn aangehouden in een auto op een parkeerterrein aan de Anconalaan in Eindhoven. Zij hadden harddrugs op zak, meerdere joints en een flink pak contant geld. In de auto werden verder enkele flessen lachgas, een dealtelefoon en nog meer harddrugs ontdekt. De drie zijn vastgezet voor onderzoek. Foto: Instagram wijkagenten Vaartbroek

04.29 Tesla door brand verwoest Een geparkeerde Tesla is afgelopen nacht door brand beschadigd op de hoek van de Ahornstraat met de Meidoornstraat in Breda. Hoe het vuur kon uitbreken, wordt onderzocht. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de achterkant van de auto flinke schade opliep. De achterkant van de Tesla raakte zwaar beschadigd (foto: Perry Roovers/SQ Vision). De motorkap van de Tesla werd geforceerd zodat de brandweer de elektra kon uitschakelen (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

03.12 Crash auto in Giessen Een auto belandde afgelopen nacht in het riet naast een weg in Giessen. De auto gleed een flink stuk door en eindigde ondersteboven in de berm. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder nergens te bekennen. Wel zat er wat bloed op de auto. Foto: Instagram politie Dongemond

01.00 Brandstichting fatbike Aan de Moerputtenweg in Vlijmen werden twee mannen door een voorbijganger betrapt terwijl ze bezig waren een fatbike in brand te steken. De voorbijganger kon de politie van een van de twee een signalement doorgeven. Foto: Instagram politie digitaal Meierij Dat was een man die ongeveer 30 jaar oud wordt geschat. Hij is wat dikker en droeg op dat moment een donkerblauwe trainingspak van het merk Adidas. De politie hoopt dat mensen die deze man kennen zich willen melden.

00.25 Veel schade bij botsing Oss Een man raakte gisteravond gewond bij een botsing op de kruising van de Megensebaan met de Berghemseweg bij Oss. Hij kwam met zijn auto hard in botsing met een andere auto. De ravage was enorm. De kruising werd daarop een tijd lang afgesloten. Waarschijnlijk negeerde een van de bestuurders een rood verkeerslicht. Vermoedelijk negeerde een van de betrokken automobilisten een rood verkeerslicht (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). Vanwege het ongeluk werd de kruising in Oss een tijd lang afgesloten (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).