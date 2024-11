Man zwaargewond na val van silo: horeca waarschuwt al jaren voor gevaren

Horecaondernemers van het Werkwarenhuis aan de Tramkade in Den Bosch zijn geschokt door het heftige ongeluk zaterdagnacht, waarbij een 22-jarige man een val maakte uit een oude silo op het terrein. Het slachtoffer was samen met vier anderen in het gebouw geklommen en viel van grote hoogte naar beneden. Volgens Cees van Balen, eigenaar van café/restaurant de Barkade op het culturele terrein, komt het incident niet helemaal onverwacht. "Wij roepen al jaren dat de situatie gevaarlijk is."

Volgens Van Balen is er veel hangjeugd op het culturele terrein en zijn de oude silo's een geliefde plek om in te klimmen, zowel overdag als in de avond en nacht. "We hebben meerdere keren bij de gemeente aangegeven dat het een gevaarlijke situatie is en dat er iets aan moet gebeuren. Doe iets, want het gaat een keer mis, zo hebben we gewaarschuwd", vertelt hij.

"Het is al vier of vijf jaar zo dat mensen in de oude silo's klimmen", vervolgt de horecabaas. "Er zijn zelfs filmpjes op social media waarbij je ze over de gebouwen ziet rennen. Het is een ongoing probleem. En nu is het dus daadwerkelijk gruwelijk fout gegaan."

Volgens Van Balen heeft de gemeente destijds de ladders bij de stalen constructie weggehaald om de situatie iets veiliger te maken. "Maar schuif er een grote rolcontainer onder en maak een sprongetje, en je klimt zo naar boven."