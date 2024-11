Steekpartij in huis na ruzie, bewoner zwaargewond naar ziekenhuis

De politie denkt dat een ruzie vooraf is gegaan aan de steekpartij, zaterdagavond laat in een huis in Rosmalen. Hierbij raakte een 41-jarige bewoner zwaargewond. Vrij snel daarna, rond kwart voor een, hield de politie een 35-jarige man aan. Hij zou bij het incident betrokken zijn geweest. Volgens de politie zijn de verdachte en het slachtoffer bekenden van elkaar.

De steekpartij in de woning aan de Raadhuisstraat werd rond elf uur gemeld. De politie begon direct een onderzoek. Zo spraken agenten met getuigen en deden forensisch specialisten sporenonderzoek in het huis. De verdachte was na het incident gevlucht, agenten pakten hem vrij kort daarna op in de Vijfde Slagen in Den Bosch. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer is naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.