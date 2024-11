Auto haalt in dichte mist tractors in en botst frontaal op andere tractor

Een auto is zondagavond rond zes uur in Valkenswaard frontaal op een tractor gebotst. Dat gebeurde toen de bestuurder op de Bergeijksedijk twee andere trekkers wilde inhalen. Het vermoeden bestaat dat de chauffeur door de dichte mist niet in de gaten had dat het om twee tractors ging, in plaats van één trekker met een oplegger.

De twee inzittenden van de auto zijn door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend welke verwondingen ze hebben opgelopen. Verder is onduidelijk of de andere weggebruikers ook gewond zijn geraakt. De weg blijft nog lang afgesloten, omdat er veel brokstukken liggen die allemaal opgeruimd moeten worden. Zo braken de voorwielen van de tegemoetkomende tractor geheel af. Ook is diesel gelekt op het wegdek. De personenwagen reed vanaf de N69 in de richting van Bergeijk. Het ongeluk vond plaats bij Klein Borkel, ten zuiden van Valkenswaard.

Het resultaat van de aanrijding (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Grote schade aan verschillende voertuigen (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Een tractor kwam in de berm terecht (foto: Rico Vogels/SQ Vision).