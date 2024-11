Louis ziet zeehond liggen in de haven: 'Bijzonder om te zien'

Een bijzondere vertoning deed zich deze zondag voor in de haven van Drimmelen. Op de achterkant van een boot lag plotseling een zeehond. Het dier trok veel bekijks, maar bleef ondanks de aandacht gewoon rustig liggen. "Ik ga morgen kijken of hij er nog steeds ligt."

Louis van Suijlekom was toevallig in de buurt toen hij werd gebeld door een kennis van die lokale omroep. "Die vertelde dat er een zeehond in de haven zwom", vertelde Louis. Dat wilde hij wel eens zien. En dus vertrok ook Louis richting het spektakel.

Louis kon niet heel lang blijven kijken, want hij zou een toespraak houden bij een herdenking bij het oorlogsmonument in Drimmelen. Maar toen die klaar was, ging hij samen met wat anderen terug naar de haven. "Het was zo'n anderhalf uur later, maar de zeehond lag nog steeds op precies dezelfde plek", zegt hij.

"Een zeehond in de oude haven, dat is toch echt uniek", zegt Louis vrolijk. Hij vraagt zich af hoe lang het dier in de haven blijft. "Ik ga morgenochtend even kijken of de zeehond er nog zit. Het is natuurlijk maar de vraag of hij het naar z'n zin heeft. Er zit best veel vis in het water daar, dus hij zal in ieder geval niet omkomen van de honger."

Niet de eerste keer

Het is niet aan de orde van de dag dat een zeehond zich meldt in de haven van Drimmelen. Deze dieren komen vooral voor in de Waddenzee en de Oosterschelde. Al komen ze ook wel vaker voor rondom de Biesbosch.

Twee jaar geleden zag een visser in het Wilhelminakanaal in Oosterhout ook een zeehond zwemmen. En in 2020 lag er een op een strekdam in Lage Zwaluwe.