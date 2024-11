Silvester van der Water maakte een wereldgoal die bijna niemand zag

RKC won zondagavond eindelijk weer eens in de Eredivisie. Mede dankzij een wonderschone treffer van Silvester van der Water wonnen de Waalwijkers met 2-0 van concurrent Almere City. Het nadeel voor de aanvaller van RKC was dat zijn geweldige goal nauwelijks te zien was. Dat kwam door de dichte mist. Maar bij Henk Fraser waren, ondanks die mist, de ogen opengegaan. Hij heeft een basis gezien waarop zijn ploeg de komende weken verder kan bouwen.

Als Silvester van der Water had gezegd dat hij zes tegenspelers had uitgekapt en de bal in de kruising had geschoten, hadden veel mensen het ook geloofd. Want zijn 2-0 was door de dichte mist in het stadion voor veel supporters niet te zien. "Ik zag die bal zelf ook pas heel laat komen", vertelt de aanvaller na afloop. "Ineens was die bal daar, dus ik had niet eens de tijd om te twijfelen."

"Volgens mij heeft driekwart van het stadion die goal niet gezien."

Want twijfelen deed Van der Water zeker niet. Met een halve omhaal schoot hij de tweede Waalwijkse treffer binnen. "Het was een fantastische goal. Ik schrok er zelf ook een beetje van. Maar volgens mij heeft driekwart van het stadion die goal helemaal niet gezien." En daar kan de aanvaller wel eens gelijk in hebben, want door de mist was vooral in de tweede helft van het spel op het veld niks te zien. "Het had niet veel erger moeten worden, want dan was het denk ik afgelast."

Dat gebeurde voor RKC gelukkig niet. De hekkensluiter wist na tien wedstrijden zonder zege voor het eerst wat te winnen in de Eredivisie. "We waren al zo lang op zoek naar een positief resultaat", keek trainer Henk Fraser terug op een moeilijke periode. "Als het dan vandaag eindelijk lukt, ben je erg blij. Maar ook de manier waarop geeft een positief gevoel." Ondanks dat het een echte degradatiekraker was tegen Almere City, toonde RKC veel inzet. Mede onder aanvoering van doelpuntenmaker Richard van der Venne. "Het begint altijd met honderd procent inzet", constateerde de middenvelder, die in het begin van het seizoen nog geblesseerd was. "Er stond veel druk op deze wedstrijd. Maar als je de persoonlijke duels wint, is het zoveel makkelijker voetballen." Lees ook: RKC weet voor het eerst te winnen na dramatische seizoenstart Dat constateerde de trainer ook. Bij Fraser zijn de ogen de afgelopen week opengegaan. "Ze kunnen allemaal goed voetballen, maar sommigen kunnen nog wat leren van de instelling en bereidheid van bijvoorbeeld Van der Venne, Van der Water, Van Gelderen en Wouters. Die waren vandaag ontzettend goed." "Daar ga ik de komende weken meer naar kijken", vervolgde de trainer zijn verhaal. "Soms kan je een hele goede voetballer hebben, maar geeft een andere speler net wat meer energie. Dat is wat we nodig hebben." Zaterdag wacht voor RKC de volgende wedstrijd. Dan komt NEC op bezoek in Waalwijk. Voordat het zover is, wordt deze eerste broodnodige zege gevierd. "Dit mogen we zeker even vieren. Het was na de tik die we kregen in Breda een lastige week. Maar op deze zege kunnen we verder bouwen", besloot Ossenaar Van der Venne.