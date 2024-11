Frontale botsing in de mist: bestuurder aangehouden, inzittende zwaargewond

Op de provincialeweg tussen Geldrop en Eindhoven is zondagavond rond tien voor half negen in dichte mist een frontale aanrijding geweest. Hier waren twee auto’s bij betrokken. Eén van de passagiers is met spoed naar het traumacentrum van het Radboudumc in Nijmegen gebracht. De bestuurder is naar een ziekenhuis in Eindhoven vervoerd. De wagen waarin ze zaten, is helemaal in elkaar gedeukt.

Bij de andere auto is de schade ook flink. De chauffeur hiervan kwam er vanaf met wat schrammetjes. De weg tussen Eindhoven en Geldrop, de Geldropseweg, is afgesloten voor sporenonderzoek. De bestuurder die gewond raakte en naar een ziekenhuis in Eindhoven werd gebracht, kreeg hierbij begeleiding van agenten. Hij is daarna aangehouden, de man reed onder invloed.

Eén van de auto's die op elkaar botsten (foto: SQ Vision).

Ambulancepersoneel kwam ook in actie (foto: SQ Vision).

Ook de brandweer werd ingeschakeld (foto: SQ Vision).