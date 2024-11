Dichte mist leidt tot annulering en omleiding vluchten Eindhoven Airport

Het KNMI waarschuwt voor plaatselijk dichte mist in onze provincie maandagochtend. Het verkeer kan hier last van hebben. Ook Eindhoven Airport ondervindt opnieuw hinder van mist en heeft vluchten moeten annuleren.

Maandagochtend zijn vier vertrekkende vluchten geannuleerd, één is omgeleid naar Rotterdam The Hague Airport. Een aantal aankomende vluchten is vertraagd. Het is niet duidelijk of dit allemaal direct het gevolg is van de mist of dat hier andere oorzaken voor zijn.

Eindhoven Airport verwacht dat de problemen tot het eind van de ochtend aanhouden. Dit omdat naast het aantal vluchten dat niet kan vertrekken of landen ook vliegtuigen nu bij een andere luchthavens staan. De actuele situatie lees je hier.

Zondag ook al problemen

Zondagochtend kwamen ook al tientallen vluchten van en naar Eindhoven Airport in de problemen vanwege de dichte mist. Die dichte mist was 's middags even verdwenen, maar aan het begin van de avond was het opnieuw mistig in de provincie.

Tenminste dertien vluchten die 's avonds zouden vertrekken en aankomen, werden geannuleerd. Veel vluchten die wel konden vertrekken, liepen vertraging op. Ook werden meerdere vluchten omgeleid naar vliegvelden in onder meer Rotterdam en het Duitse Keulen en Weeze.

Strenge eisen

Het gebeurt vaker dan bij sommige andere vliegvelden dat er op Eindhoven Airport problemen zijn als gevolg van mist. Dat komt omdat daar de eisen om te landen en op te stijgen strenger zijn.

Er is beterschap in zicht: Eindhoven Airport krijgt in 2027 nieuwe apparatuur in en rond de start- en landingsbaan waardoor er dan ook in dichte mist gevlogen zal kunnen worden.

Vrij zonnige dag na optrekken mist

Vanaf halverwege de ochtend lost de mist vanuit het oosten geleidelijk op. Volgens Wouter van Bernebeek van Weerplaza wacht ons na het optrekken van de mist een vrij zonnige maandag, bij een graad of 14 en weinig wind. Later deze week neemt de kans op mist opnieuw toe.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Eindhoven Airport heeft vaker dan andere vliegvelden last van mist