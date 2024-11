Zeehond gespot in Drimmelen: 'Hij vindt zelf de weg terug naar zee'

Een zeehond in de haven van Drimmelen, dat zie je niet elke dag. Toch werd er daar zondag eentje gespot op de achterkant van een boot. Harm Blom is boswachter in de Biesbosch en volgens hem is het een vrij zeldzame verschijning. "Het gebeurt een paar keer per jaar, maar deze zeehond lag er wel heel mooi bij. Op een van de foto's leek hij zelfs te zwaaien."

Rond halfdrie in de middag werd de zeehond gezien in de haven van Drimmelen. Het dier was rustig aan het zwemmen en even later klom het op de achterkant van een boot. Dat leverde prachtige plaatjes op. "Je bent een geluksvogel als je er zo eentje ziet liggen", zegt Blom.

Zelf heeft hij het dier niet in het echt gezien, maar aan de hand van de foto's schat hij dat het om een redelijk volwassen zeehond gaat. "En ik ga er vanuit dat hij gezond is. Het is trouwens een gewone zeehond, geen grijze zeehond. Hij komt vrijwel zeker uit de Noordzee en is via allerlei omwegen hierheen gegaan", vertelt Blom.

En hoe de zeehond dan precies in Drimmelen terecht is gekomen? Blom legt uit dat de Biesbosch in open verbinding staat met de Noordzee. "Dat vergeten we nog weleens, maar dieren uit de Noordzee kunnen via Rotterdam gewoon in de Biesbosch komen. Via de Nieuwe Waterweg en via de Oude Maas kunnen ze naar de Dordtsche Kil bij de Moerdijkburg zwemmen. En als de Haringvliet open zou staan dan zou dit veel vaker gebeuren."