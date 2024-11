PSV aast op eerherstel: 'Een topploeg verliest niet twee keer op rij'

Zo'n 40 uur na de nederlaag tegen Ajax ging de blik in het Philips Stadion alweer op de Champions League wedstrijd tegen Girona. De druk staat erop voor de Eindhovenaren. Er werd na drie wedstrijden in het miljoenenbal nog niet gewonnen. "We krijgen nu de wedstrijden waarin we de punten moeten pakken."

Een dikke streep dus onder de nederlaag tegen Ajax. Want dinsdagavond moet er gewonnen gaan worden van Girona in de Champions League. Na drie wedstrijden heeft PSV twee punten en snakt het naar de eerste overwinning.

"We moeten het ook niet overdrijven", viel de trainer zijn verdediger bij. "Iedereen die gevoetbald heeft, heeft wel eens verloren. Sommigen zelfs heel vaak. Maar natuurlijk baal je dan als een stekker. We zijn allemaal winnaars. Maar we moeten het nu afsluiten en vooral dinsdag niet dezelfde fouten maken."

"Iedereen was wel even down", vertelde Ryan Flamingo over de afgelopen uren. "Je merkt dan wel dat het wat doet met de ploeg. Maar vanaf vandaag moeten we die nederlaag vergeten en ons gaan focussen op Girona."

De eerste nederlaag van het seizoen voor PSV was ook maandagmiddag nog onderwerp van gesprek in het Philips Stadion. Ondanks dat dinsdagavond alweer de volgende wedstrijd wacht, had de nederlaag tegen Ajax er toch wel ingehakt.

"Een topploeg verliest niet twee keer op rij", was Flamingo duidelijk. "Je voelt aan alles dat we morgen moeten winnen. Dit is de fase in de Champions League waarin we punten moeten pakken. We zijn niet langer meer de underdog."

Met wedstrijden tegen Girona, Shakhtar Donetsk, Stade Brest en Rode Ster Belgrado volgen er de komende tijd vier wedstrijden waarin PSV de volgende ronde veilig moet stellen. "We hopen aan te haken", zegt Bosz dan ook. "Dat is mogelijk met het programma. Tegen Sporting CP hadden we al moeten winnen, nu zijn er geen excuses meer."

Tegen Girona keert er niemand terug uit de ziekenboeg. Jerdy Schouten, Hirving Lozano en Joey Veerman keren op z'n vroegst pas terug na de interlandbreak. Sergino Dest is zoals bekend nog langer uitgeschakeld en komt dit kalenderjaar niet meer in actie.