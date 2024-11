Voor Lindsay van Zundert geen glitterpakjes meer, liever op ijs als coach

Lindsay van Zundert besloot in augustus van dit jaar om niet meer terug te keren als topsporter. De 19-jarige kunstschaatsster uit Etten-Leur werkt nu in de horeca, maar heeft ook een nieuwe sportieve droom. "Ik hoop dat ik als trainer met een leerling naar de Olympische Spelen mag."

Lindsay is 19, maar schaatste zo'n 12 jaar op hoog niveau. Haar grote doel was de Olympische Spelen en die droom kwam in 2022 uit. Daarna had ze moeite om weer alles te geven voor haar sport en daarbovenop kwam het overlijden van haar voorbeelden Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra. "Ik heb hele mooie dingen meegemaakt, veel leuke mensen leren kennen en mijn ultieme doel bereikt. Maar toen kwam het moment dat het genoeg voor mij was. De glitterpakjes trek ik niet meer aan, maar blijven netjes in de kast hangen."

De Brabantse belandde even in een zwart gat. "In het begin wist ik niet wat ik wilde gaan doen. Ik dacht aan een opleiding tot bijvoorbeeld kapper of fotograaf. Toen ik een gesprek had met de bond vroegen ze me of ik iets wilde betekenen in het kunstschaatsen. Ik vond het inderdaad zonde om niets meer te doen met de naam die ik heb opgebouwd. Nu werk ik in de bediening of achter de bar in Etten-Leur en daarnaast volg ik de coachopleiding. Kunstschaatsen heeft een speciaal plekje in mijn hart."

Met topsport is ze definitief gestopt. Om zichzelf fit te houden gaat ze naar de sportschool en trekt ze haar hardloopschoenen aan. In december gaat ze wel weer het ijs op in onder andere Den Bosch, waar ze clinics gaat geven tijdens de show Holiday on Ice. “Er is een samenwerking met Stichting Kunstrijden Nederland (SKN), waar ik vroeger geschaatst heb. Dat ik een bijdrage mag leveren, voelt als een eer.”

Tijdens de clinics wil ze jonge kinderen enthousiasmeren. “Ervoor zorgen dat ze genieten, dat is het belangrijkste. Met mijn kennis kan ik de kidstips en tricks bijbrengen. Hopelijk zitten er schaatsers bij die het leuk vinden om door te gaan.”